AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالأسماء.. سامح شكري يصدر حركة المساعدين الجدد لوزير الخارجية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:31 ص
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
Advertisements
محمد وديع
أصدر سامح شكري وزير الخارجية،  أمس الخميس، القرار الوزاري المتضمن تعيين مساعدي وزير الخارجية على النحو التالي:-

السفير شريف عيسي، مساعدا للوزير للشؤون الأفريقية

السفير طارق الوسيمي، مساعدا للوزير للشؤون الآسيوية

السفير نبيل حبشي، مساعدا للوزير لشؤون المراسم

 السفير إيهاب بدوي، مساعدًا لوزير الخارجية لشئون مكتب الوزير.

 السفير ،هشام سيف، مساعدًا لوزير الخارجية للشئون الأمريكية.

وكان سامح شكري وزير الخارجية،قد أكد أن مصر لا تفرط فى حبة رمل، موضحا أنها تبرم الاتفاقيات وفق القانون الدولى، وتتعاون على المستوى الدولي بعيدا عن أي محاولات لزعزعة الاستقرار باتخاذ إجراءات خارج إطار الشرعية.

وأضاف فى مؤتمر صحفى عقده بمقر وزارة الخارجية مع وزير خارجية المجر،أن التصريحات التركية تثير التعجب،لافتا إلى وجود أحاديث متناقضة من الجانب التركى تجاه الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان، فأنقرة أحاديثها متناقضها وتدعى أنها تعرف مصالح الشعب المصرى أكثر من أى طرف آخر.
 
 ودعا شكرى الجميع إلى أن يدرك أن مصر واعية لما تقوم به لصالح شعبها، منتقدا احتضان تركيا لعناصر إرهابية تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية ودول المنطقة، متسائلا عن سبب تواجد تركيا عسكريا في عدد من الدول العربية دون أى سند شرعى، موضحًا أن مصر ملتزمة بالشرعية الدولية وتراعى القوانين الدولية.


Advertisements

موضوعات متعلقة

سامح شكري: لا أهمية للتصريحات التركية حال عدم توافقها مع الأفعال

أحاديث تركيا متناقضة.. شكري يلقن أنقرة درسا: مصر لن تفرط في منطقتها الاقتصادية

وزير الخارجية لـ تركيا: مصر تستطيع حماية مصالحها .. فيديو

سامح شكري عن تصريحات تركيا: مدعاة للاستغراب والتعجب

شكري: ما شرعية التواجد العسكري في الدول العربية.. فيديو

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. خبير أوبئة: ثلاث دول ستسيطر على لقاح فيروس كورونا ولن يتبقى حقنة واحدة.. ترامب يؤكد خضوعه وميلانا للفحوصات بعد إصابة مستشارته

البدري يعلن أسماء حراس مرمى المنتخب ورأيه في ضم رمضان صبحي..فيديو

توضيحا لموقف اتحاد الكرة من ضم مقتنيات صلاح.. عبدالحق: ضيق المساحة يحكمنا

سمير عدلي وأمير توفيق وأمح في مطار القاهرة لـ استقبال موسيماني .. صور

باحث اقتصادي: البنك الدولي يشيد بقرارت مصر خلال جائحة كورونا

البدري يتحدث عن متعب وحقيقة خلافه معه ورأيه في بركات .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

هل ابتكر الفراعنة أول جهاز تهوية وتكييف عرفه التاريخ؟.. الإجابة داخل الهرم الأكبر

بمناسبة يومها العالمي.. جولة في أفضل مدن العالم لمحبي وعشاق القهوة