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أخبار البلد

هل تقرر فرض رسوم على امتحانات الإعدادية والثانوية.. التعليم تجيب

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
صورة _ أرشيفيه
صورة _ أرشيفيه
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محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزاء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض رسوم على دخول امتحانات السنوات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية خلال العام الدراسي الجديد.

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي رسوم على دخول امتحانات السنوات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية خلال العام الدراسي الجديد.

اكدت الوزارة أن عملية أداء الامتحانات تتم بشكل مجاني دون فرض أي رسوم على الطلاب بكافة المراحل التعليمية، سواء كان الامتحان ورقيًا أو إلكترونيًا، وذلك حرصًا من الدولة على إتاحة فرص التعليم المجاني لكافة الطلاب باعتباره حقًا يكفله لهم الدستور والقانون.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
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