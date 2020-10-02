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فن

مصطفى رزق يحيي حفلا غنائيا فى الساقية.. تفاصيل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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آيه عاطف - محمد نحلة
تستضيف ساقية الصاوى حفل غنائى للمطرب مصطفى رزق الثلاثاء 6 من أكتوبر على مسرح النهر الساعة الثامنة مساءً. 

مصطفى رزق من مواليد 4 سبتمبر 1962، أسواني من مدينة إدفو. انتقل إلى القاهرة ليدرس العمارة في كلية الفنون الجميلة، وقد امتزجت داخله أشكال الموسيقى الجنوبية والمعاصرة. تعلم العزف على العود ثم بدأ في تلحين أغانيه الخاصة. في تلك الفترة قدم تجربته الموسيقية المرتبطة بالتراث الجنوبى وأنشأ فرقة "الونسة" ليقدم أغانيه من خلالها.

استمر رزق في استكشاف أشكال الموسيقى المختلفة حتى عام 2014، الذي صدر فيه ألبومه الأول "باب اللوق"، واتخذ منه طريقًا جديدًا لتقديم موسيقى البلوز بشكل مصرى معاصر وجديد. 

كانت ساقية الصاوي أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص والآخر.

يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.
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