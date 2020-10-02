أمير الكويت يقود سيارته بنفسه بدون موكب أو حراسة.. فيديو

نواف الأحمد الجابر الصباح

وتولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مقاليد الحكم في الكويت بحسب نص الدستور الكويتي، الذي يشير إلى تولي ولي العهد الحكم في البلاد بعد وفاة أميرها.





وكان مجلس الوزراء الكويتي في بيان سابق له قد أعلن في وقت سابق أن ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما.





وقال مجلس الوزراء في بيان تلاه نائب رئيس المجلس وزير الداخلية أنس الصالح "عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون الصادر 1964 الخاصة بثورات الإمارة فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت".