لمتابعة سير العمل.. وكيل صحة كفر الشيخ تتفقد مستشفى بيلا المركزي.. صور

تفقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، موقع مستشفى بيلا المركزي الجاري إنشاؤه حاليًا، والوقوف على تقدم العمل بها، وذلك بحضور الدكتور طارق الشربيني وكيل مديرية الشئون الصحية.





وشملت الزيارة المرور على جميع الأقسام بالمستشفى والتأكد من التزام الفريق الطبي باتخاذ معايير مكافحة العدوى، وتفقد قسم نفقة الدولة وذلك لتقييم أدائه حيث إنه يقوم حاليا بتسجيل و متابعة حالات الإحالة المحولة من مبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي الجاري تنفيذها حاليا بتعليمات رئيس الجمهورية.





وعلى هامش الزيارة، عقدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اجتماعًا مع مدير مستشفى بيلا المركزي و مدير مستشفى الحميات و مدير إدارة بيلا الصحية؛وأصدرت تعليمات بضرورة متابعة انتظام الفريق الطبي في التواجد في أوقات العمل الرسمية والنوبتجيات.





واختتمت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، زيارتها بلقاء وفد من تمريض مستشفى حميات بيلا الذين قاموا بشكرها لوقوفها بجانبهم، وتفهمهم ظروفهم والاستجابة لالتماسهم لها بوقف قرار انتدابهم.





وأشادت "سلام" بدور التمريض في الفريق الطبي و أنها تعلم تماما مدى صعوبة عملهم و أن لهم دوما كل التقدير والاحترام.



