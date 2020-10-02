لمتابعة سير العمل.. وكيل صحة كفر الشيخ تتفقد مستشفى بيلا المركزي.. صور

تفقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، موقع مستشفى بيلا المركزي الجاري إنشاؤه حاليًا، والوقوف على تقدم العمل بها، وذلك بحضور الدكتور طارق الشربيني وكيل مديرية الشئون الصحية.
وشملت الزيارة المرور على جميع الأقسام بالمستشفى والتأكد من التزام الفريق الطبي باتخاذ معايير مكافحة العدوى، وتفقد قسم نفقة الدولة وذلك لتقييم أدائه حيث إنه يقوم حاليا بتسجيل و متابعة حالات الإحالة المحولة من مبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي الجاري تنفيذها حاليا بتعليمات رئيس الجمهورية.
وعلى هامش الزيارة، عقدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اجتماعًا مع مدير مستشفى بيلا المركزي و مدير مستشفى الحميات و مدير إدارة بيلا الصحية؛وأصدرت تعليمات بضرورة متابعة انتظام الفريق الطبي في التواجد في أوقات العمل الرسمية والنوبتجيات.
واختتمت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، زيارتها بلقاء وفد من تمريض مستشفى حميات بيلا الذين قاموا بشكرها لوقوفها بجانبهم، وتفهمهم ظروفهم والاستجابة لالتماسهم لها بوقف قرار انتدابهم.
وأشادت "سلام" بدور التمريض في الفريق الطبي و أنها تعلم تماما مدى صعوبة عملهم و أن لهم دوما كل التقدير والاحترام.
وكانت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، قد واصلت حملة التجريع ضد البلهارسيا بقريتي الشخلوبة والجزيرة الخضراء ضمن المرحلة الثانية من أعمال تجريع البؤر المصابة و ذات الطبيعة الخاصة، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية ووزارة الصحة بصحة المصريين.
وجاءت هذه الحملة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.
ومن جانبها، أشرفت الدكتورة أماني القرش، مدير إدارة البلهارسيا بالمديرية، على تنفيذ المرحلة الثانية لتجريع البؤر ذات الإصابة العالية و الطبيعة الخاصة بالبلهارسيا بكفرالشيخ، والتي تتضمن قرية الشخلوبة بسيدي سالم و الجزيرة الخضراء بمطوبس نظرًا لعمل أبناهم بأعمال الصيد و الزراعة.
وأكدت وكيل وزارة الصح بكفر الشيخ، أن عدد البؤر المستهدفة تبلغ 58 بؤرة على مستوى 9 إدارات صحية على مستوى المديرية و نستهدف 82 ألف مواطن و نستخدم دواء البرازكوانتيل 600 بواقع 215 ألف قرص و تحديد الجرعة عن طريق استخدام مقياس الطول.