تداول 114 ألف طن و1452 حاوية و9380 شاحنة بميناء الإسكندرية

شهد ميناء الإسكندرية نشاطا في حركة العمل اليوم الجمعة، حيث تواجد بالميناء 72 سفينة، كما وصلت إلي الميناء 13 سفينة، وغادرت 15 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة 34 سفينة منهم 3 سفن حاويات، و 5 سفن صب سائل، و 15سفينة بضائع عامة، و 10 سفن صب جاف، وعدد 1 عبارة.

وأشارت هيئة الميناء، في بيان اليوم، إلى أنه يتواجد بالمخطاف الداخلي سفينة واحدة، ويتواجد بالمخطاف الخارجي 11 سفينة سيتم دخول الجاهز منهم طبقًا لأولويات التراكي، هذا وقد تم دخول وخروج 9380 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء عدد قطار بإجمالي 25 عربة محمل بالقمح ومتجه إلي المطاحن بشبرا.

أقرأ أيضًا:

إنجازات الرئيس السيسي .. "6 سنوات في بناء الدولة المصرية" كتاب جديد بمعرض الإسكندرية.. فيديو





وأضافت أنه يجري تفريغ بضائع واردة تزن 92737 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 21710 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 671 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 781 حاوية.





وبلغت كمية المتداول خلال اليوم 114447 طن، منها 14520 طن بضائع محواه، و11407 طن بضائع عامة، و71620 طن صب جاف، و16900 طن صب سائل.





ومن ناحية أخرى، اتخذت كل الإدارات العاملة بالميناء التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.