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أخبار البلد

إنجازات الرئيس السيسي .. "6 سنوات في بناء الدولة المصرية" كتاب جديد بمعرض الإسكندرية.. فيديو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:40 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني

عرضت دار المعارف لأول مرة كتاب "٦سنوات في بناء الدولة المصرية" للكاتب الصحفي محمد معوض، وذلك ضمن فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب، والذي افتتحته وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، بمعرض أرض كوتة، وسط الإسكندرية.


وقال الدكتور محمد معوض، مؤلف الكتاب، إن الكتاب يتناول إنجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ست سنوات، والتي تضمنت مشروعات عملاقة من كباري، وطرق، ومرافق، ومدن جديدة، ومشاريع بترولية، مشيرًا إلى أن مشاريع التنمية في ربوع الوطن تتحدث عن نفسها.


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وأضاف أن الكتاب مدعم بالصور لجميع المشروعات، ويحتوي على وثائق تاريخية لجميع المشروعات التي انجزتها الدولة المصرية خلال فترة حكم الرئيس، من أسوان إلى الإسكندرية.

وأشار معوض، رئيس تحرير مجلة جامعة الإسكندرية، إلى أن الكتاب بمثابة رسالة قوية ورد على إخوان الشر والظلام، ليخرص كافة الألسنة التي تشكك في إنجازات الدولة المصرية خلال ست سنوات من حكم الرئيس السيسي.

وقد افتتحت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف، محافظة الاسكندرية، معرض الإسكندرية للكتاب ، مساء اليوم الخميس، بأرض كوتة بالإسكندرية، في حضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء قطاعات وزارة الثقافة والمثقفين والكتاب.

ومن المقرر أن يستمر المعرض خلال الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر.

وتم التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل قياس درجات الحرارة، المرور عبر بوابات التعقيم الذاتي، الالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، الحفاظ على مسافات التباعد الآمن، بالإضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية التي حددها مجلس الوزراء بنسبة حضور 50%.

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