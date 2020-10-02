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حوادث

مصرع ٣ أشخاص عقب سقوطهم داخل بيارة بالشرقية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:46 م
جثة
جثة
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محمد الطحاوي
لقي أب ونجله ونجل خالة الثانى، مصرعهم منذ قليل، عقب سقوطهم داخل بيارة بمنزل بقرية اللبشة دائرة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة بالحسينية، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 
تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة صان الحجر، بسقوط 3 أشخاص داخل بيارة منزل بينهم أب ونجله ونجل خالة الثانى، بقرية اللبيشة دائرة صان الحجر

 وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر، لفحص البلاغ ومعرفة ملابسات الواقعة وكيفية حدوثها.

وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة.
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