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أحمد موسى: المصريون يحتفلون فى المحافظات بانتصار أكتوبر.. فيديو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:30 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهي عمرو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المواطنين يتجمعون أمام المنصة للاحتفال بـ انتصار أكتوبر المجيد، موضحًا الجميع انطلق بعد صلاة الجمعة، للاحتفال بهذا النصر الكبير.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، وذلك فى حلقة استثنائية بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر، واحتفال المواطنين، أن الاحتفالات تقام فى جميع المحافظات بالقاهرة و الجيزة و المنوفية و الغربية و الكل المحافظات وليست فى القاهرة فقط.

ولفت أحمد موسى إلى أنه سيتابع الاحتفالات على مدار اليوم، مؤكدًا أن الاحتفال الرسمي يوم الثلاثاء ولكن اليوم احتفال شعبي.

وأشار أحمد موسى  إلى أن  الرئيس عبد الفتاح السيسى سيشارك فى الاحتفالية يوم الثلاثاء المقبل، موضحًا أن الجميع يسعد بهذا الشهر العظيم.

وأوضح أحمد موسى أن الجيش المصري حقق أعظم انتصار فى التاريخ وهو عودة الأرض وتحقيق السلام.

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