بدون ضمانات.. تعرف على شروط القرض الشخصي من CIB

يقدم موقع صدى البلد لقرائه خدمة تفاصيل القروض من البنك التجارى الدولى CIB والمتاحة بضمانات وبدون ضمانات فى بعض الحالات.





أولا: قرض الشخصي بضمانات

بإمكانك الاقتراض بقيمة تصل إلى ٩٥٪ من ودائعك ذات الأجل أو شهادات الادخار الخاصة بك لدى البنك التجاري الدولي.





اقرأ أيضا:

تراجع سعر النفط بعد أنباء بإصابة ترامب بكورونا

ويمكنك سداد هذا القرض على أقساط شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية أو سنوية لمدة تصل إلى ٢٠ سنة. هذا النوع من القروض يسمح بالسداد المبكر أو بزيادة قيمة القرض.





الحد الأدنى للسن: ٢١سنة و لا يوجد حد أقصى للسن ولا للتأمينات





المستندات المطلوبة:

-نموذج الطلب و بطاقة رقم قومي سارية

-القرض الشخصي بدون ضمانات

يمكنك الاقتراض حتى ٣ ملايين جنيه مصري لتغطية مصاريفك الشخصية بضمان دخلك، أو علاقتك المصرفية بالبنك، أو بضمان وظيفتك.

قيمة أقساط السداد الشهرية تصل بحد أقصى إلى ٥٠٪ من صافي الدخل، و يمكنك سداد القرض على أقساط شهرية مريحة لمدة تصل إلى ٨ سنوات.

الحد الأدنى للسن: ٢١سنة والحد الأقصى للسن: ٦٠ سنة وقت استحقاق القرض لأصحاب الراتب الشهري، و ٦٥سنة لأصحاب الأعمال الخاصة

الحد الأدنى لصافي الراتب: ٢٬٦٠٠ جنيه مصري لأصحاب الراتب الشهري

و١٠٬٠٠٠ جنيه مصري لأصحاب الأعمال الخاصة





التأمين: تأمين على الحياة يسمح بتغطية القيمة المتبقية لسداد القرض في حالة الوفاة (لا قدر الله)

المستندات المطلوبة:

- نموذج الطلب ، بطاقة رقم قومي سارية، و خطاب بمفردات

- المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث، أو ثلاث كشوفات راتب (أو كشوفات حساب بنكية).





قرض سلفه وامان





إذا كان يتم تحويل راتبك الشهري على البنك التجاري الدولي، يمكنك الاقتراض بقيمة تتراوح ما بين ١٠٬٠٠٠ جنيه مصري إلى ٣٠٬٠٠٠ جنيه مصري لتغطية مصاريفك الشخصية بضمان الراتب.

قيمة أقساط السداد الشهرية تصل بحد أقصى إلى ٣٥٪ من صافي الدخل، ويمكنك سداد القرض على أقساط شهرية مريحة لمدة تصل إلى ٣ سنوات.

الحد الأدنى للسن: ٢١سنة والحد الأقصى للسن: ٦٠ سنة وقت الاستحقاق.

الحد الأدنى لصافي المرتب: ٢٬٦٠٠ جنيه مصري حتى ٦٠٠٠

الإدراج التلقائي في برنامج تأميني متميز مقدم من شركة أكسا لتأمينات الحياة خلال فترة سداد القرض لتغطية المبلغ المتبقي من القرض في حالة الوفاة (لا قدر الله) أو العجز الدائم، بالإضافة إلى صرف مبلغ إضافي قدره ١٠ آلاف جنيه

المستندات المطلوبة للحصول على القرض:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، أو جواز سفر ساري للأجانب