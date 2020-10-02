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فن

العسل بزيادة.. أسما شريف منير فى إطلالة بسيطة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:09 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الإعلامية أسما شريف منير صورة جديدة من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت في الصورة بإطلالة بسيطة صباحية ولم تعتمد المكياج فى إطلالتها.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى :
-قمر اوى 
-شكلك حلو بالميكب الخفيف 
-برنامجك الجاى هيتعرض امتى
-العسل بزيادة 

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يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات‎ ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك .

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