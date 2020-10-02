إعلامي لبناني: اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل لم يكن يتم دون موافقة حزب الله

قال الإعلامي اللبناني طارق أبو زينب تعليقا علي الاتفاق الذي تم الإعلان عنه بالأمس بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل: إنه بعد سنوات من اقحام لبنان بصراعات إقليمية بالوكالة بذريعة محو الكيان الإسرائيلي الغاصب وتحرير فلسطين في ظلّ تمدد المشروع الايراني في المنطقة، يبدو أن طريق القدس سيمر بحرا وبالتفاوض مع إسرائيل على الحدود البحرية واعتراف بها.





واضاف ابوزينب في تصريحات خاصة لــ "صدي البلد" قائلا: فبعد ١٠ سنوات من المحادثات غير المعلنة تم التوصل إلى اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل برعاية الأمم المتحدة وتحت راية الولايات المتحدة الأمريكية.





وتابع الإعلامي اللبناني قائلا: هذا التوافق - الذي تم بالمفاوضات والوصول الى الجلوس بين لبنان وإسرائيل على طاولة واحدة وعدم ذكر اسم دولة فلسطين واستبدالها من رئيس مجلس النواب نبيه بري في المؤتمر الصحفي امس باسم اسرائيل، ما كان ليتم دون رضى من حزب الله أحد أذرع إيران في لبنان ومشاركة منه تحت الطاولة في انقلاب مسرحي أوكل تنفيذه لرئيس مجلس النواب نبيه بري ولرئيس الجمهورية ميشال عون.





واردف قائلا: وهو ما يعني الاعتراف الضمني بإسرائيل، والتخلي بالتالي عن عقيدة محاربة اسرائيل لصالح التفاوض على الحدود ولصالح الراعي للارهاب في المنطقة إيران.



