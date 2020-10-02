إعلامي لبناني: اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل لم يكن يتم دون موافقة حزب الله

قال الإعلامي اللبناني طارق أبو زينب تعليقا علي الاتفاق الذي تم الإعلان عنه بالأمس بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل: إنه بعد سنوات من اقحام لبنان بصراعات إقليمية بالوكالة بذريعة محو الكيان الإسرائيلي الغاصب وتحرير فلسطين في ظلّ تمدد المشروع الايراني في المنطقة، يبدو أن طريق القدس سيمر بحرا وبالتفاوض مع إسرائيل على الحدود البحرية واعتراف بها.
واضاف ابوزينب في تصريحات خاصة لــ "صدي البلد" قائلا: فبعد ١٠ سنوات من المحادثات غير المعلنة تم التوصل إلى اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل برعاية الأمم المتحدة وتحت راية الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع الإعلامي اللبناني قائلا: هذا التوافق - الذي تم بالمفاوضات والوصول الى الجلوس بين لبنان وإسرائيل على طاولة واحدة وعدم ذكر اسم دولة فلسطين واستبدالها من رئيس مجلس النواب نبيه بري في المؤتمر الصحفي امس باسم اسرائيل، ما كان ليتم دون رضى من حزب الله أحد أذرع إيران في لبنان ومشاركة منه تحت الطاولة في انقلاب مسرحي أوكل تنفيذه لرئيس مجلس النواب نبيه بري ولرئيس الجمهورية ميشال عون.
واردف قائلا: وهو ما يعني الاعتراف الضمني بإسرائيل، والتخلي بالتالي عن عقيدة محاربة اسرائيل لصالح التفاوض على الحدود ولصالح الراعي للارهاب في المنطقة إيران.
واستكمل: على ما يبدو أن إيران ومليشياتها في المنطقة هم على تنسيق كامل مع إسرائيل والولايات المتحدة والذي كان يتغنى النظام الايراني بالمسرحية الهزيلة وشعارات الموت لأمريكا والموت لـ إسرائيل فأصبحت الان الامور مكشوفة تمامًا بأن من تخلى عن قيام دوله فلسطين ومن تاجر بقضية الفلسطينيين لصالح التمدد والتوسيع لاحتلال بعض العواصم العربية ونشر الارهاب والقتل هو النظام الايراني وحلفاءه ومليشياته في المنطقة والحروب التي شنت على لبنان سابقًا وقتل أبرياء لبنانيين وهدم لبنان على ايادي جيش الكيان الصهيوني هو بإتفاق ايراني اسرائيلي.