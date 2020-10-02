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فن

بإطلالة أنيقة ومكياج صاخب.. مى سليم تبهر متابعيها من أحدث ظهور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
حرصت الفنانة مي سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها.

وخطفت مي سليم الأنظار في الصورة بإطلالة أنيقة بفستان زفاف .

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و يذكر ان احدث اعمال  مي سليم  مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

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