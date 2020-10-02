تنفيذ إزالات فورية لـ 56 حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى المنوفية

أعلن المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لعدد (56) حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال شهر سبتمبر الماضى 2020 بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية تزيد عن 6300متر بما يعادل (1 فدان و 12 قيراطا و10 أسهم).





وشملت هذه الإزالات إزالة فورية لعدد 40 حالة بمساحة 1 فدان و 3 قيراط و12سهم ، وإزالة لحالات سابقة لعدد 16حالة بمساحة 8 قيراط ، 22سهم، موكدًا على المتابعة الدورية لإدارة حماية الأراضى لرصد أى مخالفات تعدى على الأراضى الزراعية والتعامل بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين .



