تنفيذ إزالات فورية لـ 56 حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى المنوفية

أعلن المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لعدد (56) حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال شهر سبتمبر الماضى 2020 بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية تزيد عن 6300متر بما يعادل (1 فدان و 12 قيراطا و10 أسهم).
وشملت هذه الإزالات إزالة فورية لعدد 40 حالة بمساحة 1 فدان و 3 قيراط و12سهم ، وإزالة لحالات سابقة لعدد 16حالة بمساحة 8 قيراط ، 22سهم، موكدًا على المتابعة الدورية لإدارة حماية الأراضى لرصد أى مخالفات تعدى على الأراضى الزراعية والتعامل بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين .
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فى المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية ، مؤكدًا على أنه لاتهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.