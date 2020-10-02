خصومات ٥٠%.. قرار جديد من محافظ القاهرة بخصوص سوق مصر

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مد إقامة معرض سوق مصر بالحديقة الدولية حتى يوم الثلاثاء القادم نظرا للإقبال الشديد عليه.

وكان محافظ القاهرة قد افتتح ظهر اليوم معرض سوق مصر بحضور إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بمشاركة ٣٠٠ عارض من أصحاب الصناعات الصغيرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار إقتصادية وتخفيضات تتجاوز ٥٠% .

المعرض تحت عنوان " سوق مصر " بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والغرفة التجارية بالقاهرة وغرفة صناعة الحرف اليدوية وغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة صناعة الجلود وعدد من الجمعيات الأهلية .





حضر الافتتاح إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ، ونواب المحافظ للمناطق الشرقية والغربية والشمالية ، واللواء محمد حنفي السكرتير العام ، واللواء ابراهيم عوض السكرتير العام المساعد .





وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعرض يشارك فيه 300 عارض من أصحاب الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية مساهمة من الدولة فى تخفيف العبء عن المواطنين مؤكدًا أن المعرض يقدم عروض وخصومات على كافة المنتجات التى تحتاجها الأسر بخصومات تتجاوز ٥٠ % خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس .





ويشمل المعرض الذى سيكون الدخول اليه بالمجان اليوم وغدا من الساعة ١٠ صباحا حتى الساعة ١١ مساءا كل ما يخص الاسرة من ملابس ومفروشات وصناعات جلدية وصناعات يدوية وادوات مكتبية كما سيكون فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق حيث يتضمن عروض فنية وثقافية وفرق فنون شعبية وفقرات ترفيهية تحت إشراف مديرية ثقافة القاهرة وبالتعاون مع هيئة قصور الثقافة كما يتضمن ورش أعمال فنية بالمجان للأطفال وورش للرسم بالرمل وعمل ماسك من الفوم والطباعة بالاستنسل والرسم بالألوان الخشبية وعمل لوحات من قصاصات المجلات .



