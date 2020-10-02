حكايات ليلية.. أحمد موسى يفضح محمد ناصر "كناريا" على الهواء.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القنوات الإرهابية تعمل طول الوقت لنشر الفوضى والإرهاب بمصر، ويظهر الإرهابيون يتحدثون فى أشياء كاذبة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن، " الإرهابي الخائن محمد ناصر، نمس وخلبوص، ومن اليوم سنطلق عليه كناريا"، معلقًا: "هشرح ليكم بكرة يعنى إيه الاسم ده لو هو مظهرش اليوم وقال".





ولفت أحمد موسى إلى أنه لا يستطيع عرض أو شرح ما قام به الهارب محمد كناريا اليوم بسبب الاحتفال بانتصار أكتوبر ولكن سيشرح غدًا بعد استئذان الجمهور، وكشف موسى: "الهارب يقوم بإنفاق أمواله على الحكايات الليلية والأشياء غير الأخلاقية".





وأشار أحمد موسى إلى أن الهارب ليه فضائح غير أخلاقية، وعرض موسى صورة للهارب مع فتاة مغطى وجهها وأوضح أحمد موسى أن "لو انت دكر يا خائن اطلع اليوم ورد على الكلام تشرح ليهم حكاية كناريا والحاجات اللى كانت بتحصل بالليل".



