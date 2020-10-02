أسبوع حافل لوزارة التعاون الدولى.."المشاط" تعرض جهود الوزارة وأنشطتها أمام الرئيس وتلتقي السفيرين الكوري والأوكراني.. وتعلن شراكات تنموية بـ 250 مليون دولار

توجيهات رئاسية لوزارة التعاون الدولى بالاستخدام الأمثل للتمويلات الدولية

المشاط توقع اتفاقيات لشر اكات جديدة بقيمة 250 مليون دولار

وزيرة التعاون الدولى تبدأ مفاوضات مع كوريا للتوسع في الجامعات التكنولوجية بمصر

بحث انعقاد اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة

استمرار جهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية





تنوعت أنشطة وزارة التعاون الدولي خلال الأسبوع الماضي ما بين الإعلان عن شراكات تنموية جديدة ولقاءات متنوعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمؤسسات الإقليمية والدولية، حيث استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الأسبوع بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعرض الجهود المبذولة من قبل الوزارة ضمن استراتيجية تنمية سيناء وصعيد مصر، والمشروعات الجاري التفاوض عليها.









كما التقت السفيرين الكوري الجنوبي والأوكراني لبحث التعاون المشترك، وفي ختام أعمال الأسبوع تم الإعلام عن شراكات تنموية جديدة مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 250 مليون دولار، وشاركت في محفلين دوليين لمناقشة خطط التنمية المستدامة والقيادة الشاملة.









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واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، في مستهل الأسبوع الماضي، حيث وجه بضرورة تعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية، وانتقاء أفضل البدائل التمويلية مع حوكمة الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية، لتعظيم الاستفادة وتحقيق التنمية الشاملة، والبدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءاتها التعاقدية.









وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج الجولة التفقدية التي قامت بها «المشاط» للمشروعات التنموية في قطاع الزراعة بمحافظة الأقصر بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وذلك احتفالا بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، والسعي نحو توسيع الشراكة مع البرنامج لتشمل مشروعاته 500 قرية في صعيد مصر بحلول 2023.









وعرضت وزيرة التعاون الدولي، نشاط الوزارة فيما يتعلق بحزم التمويل الجاري التفاوض عليها على مستوى شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم مختلف قطاعات الدولة، وجهود تفعيل مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، كما استعرضت دور الوزارة فيما يتعلق بدعم استراتيجية الدولة لتنمية سيناء.









كما أعلنت وزيرة التعاون الدولي، عن شراكتين جديدتين مع كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي أقر مجلسه التنفيذي مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ وتقليص انبعاثات ملوثات الهواء بالقاهرة الكبرى فضلا عن تحسين إدارة المخلفات الصلبة، بقيمة 200 مليون دولار، كما تم الإعلان عن موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على ضخ 50 مليون دولار في صندوق لوراكس2 المتخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.









والتقت وزيرة التعاون الدولي، السفير الكوري الجنوبي الجديد بالقاهرة، هونج جين ووك، لبحث مجالات التعاون المستقبلية والموقف الحالي للمشروعات الجارية، والتوسع في مشروعات الجامعات التكنولوجية في مصر في ظل الميزة النسبية التي تتميز بها كوريا الجنوبية في هذا المجال، واهتمام الحكومة المصرية بها في الوقت الحالي. من المشروعات الجارية الحالية مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية التكنولوجية ببني سويف والممول بمنحة قيمتها 5.8 مليون دولار من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.









وخلال اللقاء أشاد السفير الكوري بإجراءات الحكومة لمكافحة كورونا ومحاولة عودة الحياة لطبيعتها، كما وجه الدعوة لوزيرة التعاون الدولي، لمرافقته بزيارة لمحافظة الشرقية بمناسبة توريد أجهزة ومعدات طبية كمنحة من الحكومة الكورية لمستشفى الصالحية.









في سياق متصل اجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع السفير الأوكراني بالقاهرة، إيفهين ميكيتينكو، لبحث انعقاد اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة، وتعزيز مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، في إطار دور الوزارة لإدارة وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية.









وأعربت وزيرة التعاون الدولي، والسفير الأوكراني، عن تطلعهما لاستمرار التنسيق بين البلدين والعمل على تطوير العلاقات الثنائية بينهما، ولاسيما الاستفادة من الخبرة المصرية التي تولدت من إطلاق عدد من المشاريع القومية العملاقة التي من شأنها أن تضع مصر على خريطة القوى الاقتصادية الصاعدة مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وكذا مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، ومشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء شبكة قومية للطرق.





مشاركات دولية





وفي إطار توطيد العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في اللقاء الافتراضي الذي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول الاستثمار والتنمية المستدامة 2020، بمشاركة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص على مستوى العالم، كما شاركت في جلسة نظمتها المؤسسة الفكرية الدولية Horasis حول القيادة الشاملة، وذلك ضمن اجتماعاتها السنوية غير العادية.





لقاء أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري





كما التقت «المشاط»، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وأكدت خلال لقائها أن وزارة التعاون الدولي تعد نافذة جمهورية مصر العربية للتعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية على مستوى العالم.





وتابعت: تقوم بتعزيز هذه العلاقات وفقًا للقرار الجمهوري الصادر في 2014، والذي ينص على قيام الوزارة بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، واقتراح معايير ضوابط الاقتراض الخارجي والمنح، ومتابعة الجهات المحلية في الاستخدام والسداد، وإدارة العلاقات الاقتصادية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.



