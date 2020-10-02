محمد أنور السادات: الرئيس السيسي حريص على الاستماع للأحزاب وآرائهم المختلفة

قال محمد أنور السادات ، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مشاركة المواطنين في احتفالات نصر أكتوبر بمناسبة الذكرى الـ47، ودعم الدولة والرئيس السيسي، رسالة للعالم بأن مصر قوية بأبنائها، مؤكدا أننا نحن فى أشد الحاجة لبناء الدولة الحديثة.





وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" أنه لا بد أن نعطي حق كل القيادات التى تقوم بدورها على أكمل وجه لخدمة الوطن والمواطن المصري، لافتا إلى أن الرئيس السيسي حريص على الاستماع للأحزاب وآرائهم المختلفة منذ توليه الحكم.





وتابع السادات، أن المواطنين في مصر بخير وأظهروا كل معاني الدعم كلها من خلال تواجدهم في الميادين، موضحا أن هناك توافق وتنوع بين الأحزاب، وظهر ذلك من خلال تشكيل القوائم الوطنية لانتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أن مبادئ حزب الإصلاح والتنمية لا تتغير، والدخول في المشاركة بالقوائم الانتخابية كانت على أسس واضحة وباحترام الجميع





وأوضح السادات أن هناك دولا معادية لا تريد أى خير لمصر ويسعون لتفكيك الدولة من خلال تحريضهم المستمر عبر القنوات الإرهابية التى تبث من الخارج.