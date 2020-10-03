جامعة عين شمس في أسبوع.. الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليتي الهندسة والصيدلة.. وتقديم الملفات لراغبي الالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية

فعاليات الكشف الطبي للطلاب الجدد بهندسة عين شمس

وكيل صيدلة عين شمس يوضح إجراءات الكشف الطبى للطلاب الجدد

تقديم الملفات للطلاب الراغبين بالالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس ..غدا

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها فعاليات الكشف الطبي للطلاب الجدد بهندسة عين شمس، وتسليم الملفات الورقية وسط التزام تام من الطلاب الجدد بالإجراءات التي وضعتها الكلية؛ مما ساعد على انتهاء الخطوات بشكل آمن وسريع.

وشددت الكلية، على كتابة الرقم المسلسل على نموذج تحليل فيروس C وطلب الالتحاق، بخط واضح، مع التأكيد على ضرورة الالتزام باليوم المحدد للكشف الطبي.

وقال الدكتور ضياء خليل، عميد كلية الهندسة هندسة بجامعة عين شمس، إن كلية الهندسة من قبل أزمة كورونا وهي تعمل بنظام اليوم الكامل للطلاب؛ لكثرة عدد المواد العملية التي تحتاج إلي وقت طويل بدراستها وتطبيقها، مؤكدا أنه سيتم تخفيض عدد الطلاب عن المعدل الطبيعي لاتخاذ الخطوات الاحترازية للمحافظة علي صحة الطلاب.

وأوضح ضياء، لـ"صدي البلد"، أن كلية الهندسة لا تستخدم الكتب المطبوعة، وتعتمد علي المراجع الإلكترونية مما لا يجعل الطالب يحتاج إلي أي مادة للمناهج، مشيرًا إلي قلة نسبة التعليم عن بعد داخل الكلية، بسبب طبيعة المواد التي تحتاج إلي إشراف من قبل أساتذة المادة داخل الحرم الجامعي.

وأضاف "خليل"، أن عدد الطلاب داخل الغرف سيتوقف علي اتساع الغرفة، متوقعا أن يقل عدد الطلاب إلي النصف مع تطبيق خطة الوزارة، موضحا أن كلية الهندسة تعمل جاهدة لتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي والعمل علي تتطور التكنولوجيا داخل الكلية

وأعلنت الصفحة الرسمية لكلية التجارة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن موعد تقديم ملفات الطلاب الراغبين بالالتحاق بشعبة الدراسة باللغة الانجليزية .

وأوضحت الصفحة الرسمية ان التقديم سوف يبدأ يوم السبت الموافق 3_10_2020حتي يوم الثلاثاء وذلك لاتاحة الفرصة للتقديم بالشعبة لطلاب المرحلة الثانية والطلاب الذين استنفدوا رغباتهم وطلاب تقليل الاغتراب .

وقال الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة أن الكلية أطلقت مجموعة من الخدمات المميزة للطلاب، تمثل هذه الخدمات المميزة فى تقديم مجموعة من الدورات التدريبية المجانية فى مجالات تنمية مهارات الطلاب لمقابلة احتياجات سوق العمل وذلك من خلال المركز الجامعى للتطوير المهنى بكلية التجارة بالمشاركة مع الجامعة الأمريكية.

تغطى هذه الدورات العديد من المجالات مثل ريادة الأعمال، واللغة الانجليزية، ومهارات التوظيف، المبيعات، والتسويق، والموارد البشرية، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، وكيفية حضور المقابلات الشخصية.

أيضًا سوف توفر الكلية خدمات البريد الإلكترونى الأكاديمى والتى تمكن الطالب من التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والحصول على العديد من برامج مايكروسوفت Microsoft وذلك بدون مقابل. كذلك سوف تعمل الكلية على توفير مجموعة من البرامج التدريبية بتكلفة منخفضة دعمًا للطلاب من خلال المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية.

وأوضح الدكتور خالد قدرى أن الكلية فى العام الدراسى الجديد سوف توفر المقررات الدراسية فى شكل إلكتروني على إسطونة مدمجة بدلًا من الكتاب الورقى. وتعد هذه الخدمة من الخدمات المميزة والرائدة التى تبنتها الإدارة العليا لجامعة عين شمس استجابة لما واجهه الطلاب من صعوبة الحصول على المواد العلمية أثناء فترة انتشار فيروس كورونا وعدم قدرتهم على الوصول إلى مصادر المعرفة.

وفى ظل عدم التأكد من إنتهاء وجود فيروس كورونا فى الأجل القصير، ونظرًا لتحول نظام التعليم فى الجامعات المصرية فى العام الدراسى الجديد إلى نظام التعلم الهجين واعتماد الكلية على مايقرب من 50% على الوسائط الإلكترونية فإن الأمر لن يقتصر على توفير المقررات الدراسية فى شكل إلكترونى فقط ولكنه يتضمن أيضًا تدريس المناهج من خلال المحاضرات التفاعلية، والمحاضرات المسجلة مسبقًا، والتواصل من خلال التطبيقات الإلكترونية المختلفة مع الطلاب.

وقدم خالد قدرى الشكر إلى الإدارة العليا لجامعة عين شمس لإصرارها على دعم تلك الخدمات وعدم تحميل الطلاب تكلفة إضافية عن ما يتحملونه حاليًا للحصول على المقررات الورقية وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة إنتاج المقررات الإلكترونية وتقديم الخدمات الالكترونية. ليس ذلك فقط بل أيضًا اتخذت الإدارة العليا لجامعة عين شمس قرارها بتقديم الدعم المادى للطلاب غير القادرين وتوفير تلك المقررات والخدمات المرتبطة بها مجانًا إيمانًا منها بأهمية دور الجامعة فى مساعدة ودعم أبنائها.

وأكد الدكتور خالد قدرى أنه تيسيرًا ودعمًا للطلاب ومساعدة أولياء الأمور فإنه يمكنهم الحصول على دعم تمويلى من بنك مصر فرع الجامعة وذلك تفعيلًا لبرتوكول التعاون بين جامعة عين شمس والبنك.

وأشار قدرى إلى أن الكلية فى العام الدراسى الجديد سوف تتوجه بشكل أكبر نحو التواصل مع العديد من منظمات الأعمال الخاصة من خلال الخدمات التى تقدمها "مبادرة تكامل" بالكلية، وتقديم خدمات التدريب الميدانى للطلاب بالتعاون مع بنك مصر وكذلك تفعيل برتوكول التعاون الذى قامت الإدارة العليا للجامعة مؤخرًا بتفعيله مع كل من بنك التنمية الصناعية، وجمعية رجال الأعمال المصريين. وقد أكد سيادته على أهمية الخدمات التى تقدمها الكلية فى العام الدراسى الجديد للطلاب أصحاب الهمم وذلك من خلال إنشاء وحدة متخصصة بالكلية تحت مسمى "وحدة دعم الطلاب ذوى القدرات الخاصة"

قال الدكتور خالد أبو شنب القائم بأعمال عميد كلية صيدلة جامعة عين شمس ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث إن امتحانات الفصل الصيفي لجميع الفرق تجرى وسط إجراءات احترازية مشددة يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2020.

وأكد الدكتور خالد ابو شنب خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية قبل وأثناء وبعد الامتحان، لضمان سلامة الطلاب، حيث تم تقسيم الطلاب على البوابات وتحديد علامات أرضية تراعى ترك مسافة مترين بين كل طالب والآخر تجنبًا لحدوث أي تزاحم.

وأضاف أبو شنب أنه تم تحديد مسارات إجبارية لدخول وخروج الطلاب للجان؛ لتجنب أي تجمعات داخل الكلية سواء قبل أو بعد انعقاد الامتحان بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة للطلاب قبل الدخول من بوابة الكلية الي جانب رش وتعقيم قاعات الإمتحانات بعد كل لجنة إمتحان.

وأشار إلى أن أفراد الأمن تقوم بتوجيه الطلبة مباشرة إلى أماكن اللجان، مع عدم السماح بتجمعات الطلبة نهائيا (قبل الامتحان أو بعد الانتهاء).

أقامت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس احتفالية باليوبيل الفضي للكلية بمناسبة مرور ٢٥ عاما على تأسيسها بحضور كل من ساهم في تطوير الكلية علي مدار ٢٥ سنة.

قالت الدكتورة مها فاروق عميد الكلية السابق إن الاحتفالية شهدت تكريم نخبة من كبار الأساتذة ورؤساء الأقسام العلمية و مديري الوحدات و كبار الإداريين..

وأضاف الدكتور خالد أبو شنب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث إن كلية الصيدلة تستمر بإجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتى من المقرر أن تستمر حتى الأحد ٤ أكتوبر مع مراعاة تمديد الفترة للتخلفات والشهادات المعادلة.

وأضاف الدكتور خالد أبو شنب لصدى البلد أن الكشف الطبي يشمل العديد من النواحي الطبية الصحية والتي تتمثل فى قياس حدة البصر والقدرة على تمييز الألوان وكشف الباطنة وكشف فيروس سي ويتم عمل قاعدة بيانات بكل الحالات التي تحتاج متابعة وعلاج ويشمل ذلك حصر الأمراض المزمنة.

وأشار أبو شنب إلى أنه في حالة تواجد طالب يعاني من أمراض معدية يتم تحويله حتي يتم علاجه بالكامل ثم يكمل أوراقه للالتحاق بالكلية منوها الكلية بطبيعة دراستها ترفض الطلاب الذين يعانون من إعاقات تمنعهم بالوقوف في المعامل وغيرها.

وأكد أن اتحاد الطلاب له دور فى المشاركة في استقبال الطلاب الجدد وتنظيم خط سيرهم والذي تم وضعه طبقا للإجراءات الاحترازية التي وضعها المركز الطبي أثناء أعمال الكشف الطبي.

ويقوم المركز الطبي بوضع وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية علي الطلاب المستجدين أثناء الكشف الطبي من تباعد وارتداء الكمامات ومنع التزاحم والتكدس وقياس درجة الحرارة عن بعد قبل الدخول للكلية وتعقيم الأسطح والمقابض والأرضيات صباحا ومساءا بالمركز الطبي.

كان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أصدر قرارا بقيام الدكتور خالد محمد أنور أبو شنب وكيل كلية الصيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث بأعمال عميد الكلية وذلك اعتبارا من 2020/9/27 بجانب عمله ولحين تعيين عميد للكلية.