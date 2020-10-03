برلماني: مسيرات نصر أكتوبر أظهرت وعي الشعب بالفتن والأكاذيب وردت على البرامج الممولة

أشاد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بالدعم الشعبي للرئيس السيسي ومسيرته في التنمية والإصلاح الاقتصادي ونصر أكتوبر كذكري تجمع قلوب المصريين حول وحدة الهدف والعبور بمصر لبر الأمان والرخاء، فهو ليس نصر لبلدنا فقط بل نصر عظيم للأمة العربية جميعها.





وأشار "مخاليف"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، إلى أن نزول الشعب المصري واحتفالاته بتأييد الرئيس السيسي هو أكبر رد على البرامج الممولة من قبل إعلام الإرهاب الذي يهدف لبث الشائعات وإثارة الفوضى بين المواطنين وتزييف الحقائق من أجل تعطيل مسيرة التعمير والإصلاح.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر شهدت تغييرا جذريا بشتي المجالات ويرجع الفضل في ذلك لتحمل المصريين إستراتيجيات التنمية والإصلاحات نتيجة إيمانهم وثقتهم بالقيادة الحكيمة، فهناك طفرة كبيرة قائمة جعلت الدولة تواكب تحديات وتطورات العصر الحديث ومكنتها من فرض وإثبات شخصيتها علي الساحة العالمية والدخول بمنافسة السوق الإقتصادي مثلها مثل دول أوروبا.





وتابع "أكبر انتصار تحقق هو وعي الشعب بالفتن والأكاذيب والتفافهم حول الرئيس السيسي يؤكد حبهم ودعمهم له وإدراكهم لمدي المخاطر والمؤامرات الموجهه علي مصر لزعزعة الأمن والاستقرار".





وأوضح النائب، أن الرئيس السيسي أستطاع أن يسابق الزمن ويحقق إنجازات عالمية بخلال 4 سنوات، قائلا "بقالي 30 سنة بالعمل السياسي مشوفتش رئيس عنده عزيمة وقلبه على البلد زيه".





وأكد عضو مجلس النواب، أهمية سير الدولة بخطاها الجريئة نحو تحقيق التقدم والازدهار بالرغم من الضغوط الخارجية السياسية والإعلام المعادي.



