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برلمان

برلماني: مسيرات نصر أكتوبر أظهرت وعي الشعب بالفتن والأكاذيب وردت على البرامج الممولة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:28 ص
ذكرى نصر اكتوبر
ذكرى نصر اكتوبر
القسم السياسي
أشاد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بالدعم الشعبي للرئيس السيسي ومسيرته في التنمية والإصلاح الاقتصادي ونصر أكتوبر كذكري تجمع قلوب المصريين حول وحدة الهدف والعبور بمصر لبر الأمان والرخاء، فهو ليس نصر لبلدنا فقط بل نصر عظيم للأمة العربية جميعها.

وأشار "مخاليف"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، إلى أن نزول الشعب المصري واحتفالاته بتأييد الرئيس السيسي هو أكبر رد على البرامج الممولة من قبل إعلام الإرهاب الذي يهدف لبث الشائعات وإثارة الفوضى بين المواطنين وتزييف الحقائق من أجل تعطيل مسيرة التعمير والإصلاح.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر شهدت تغييرا جذريا بشتي المجالات ويرجع الفضل في ذلك لتحمل المصريين إستراتيجيات التنمية والإصلاحات نتيجة إيمانهم وثقتهم بالقيادة الحكيمة، فهناك طفرة كبيرة قائمة جعلت الدولة تواكب تحديات وتطورات العصر الحديث ومكنتها من فرض وإثبات شخصيتها علي الساحة العالمية والدخول بمنافسة السوق الإقتصادي مثلها مثل دول أوروبا.

وتابع "أكبر انتصار تحقق هو وعي الشعب بالفتن والأكاذيب والتفافهم حول الرئيس السيسي يؤكد حبهم ودعمهم له وإدراكهم لمدي المخاطر والمؤامرات الموجهه علي مصر لزعزعة الأمن والاستقرار".

وأوضح النائب، أن الرئيس السيسي أستطاع أن يسابق الزمن ويحقق إنجازات عالمية بخلال 4 سنوات، قائلا "بقالي 30 سنة بالعمل السياسي مشوفتش رئيس عنده عزيمة وقلبه على البلد زيه".

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية سير الدولة بخطاها الجريئة نحو تحقيق التقدم والازدهار بالرغم من الضغوط الخارجية السياسية والإعلام المعادي.

كان ذلك بعد أن بدأت الاستعدادات للاحتفالية الكبرى المقامة أمس، الجمعة، بميدان محطة سيدي جابر، شرق الإسكندرية، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري.

وبدأ المواطنون في التواجد حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين عبارات التأييد للرئيس، وللدولة المصرية، ومنها شعار أكتوبر "الله أكبر"، "تحيا مصر"، و"مصر وراك يا سيسي".

وأعربوا عن تقديرهم العميق في ذكرى نصر أكتوبر لأرواح جنودنا الأبطال من شهداء جيشنا العظيم، وشرطتنا الباسلة، وكذلك لشعب مصر الأبي الذي كتب تاريخ النصر والأمجاد بدماء أبنائه الذكية.

وتعتبر هذه الفعالية جزءا من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، والاحتفالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار أن يكون يوم الخميس المقبل، 8 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، بدلا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أكتوبر.

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