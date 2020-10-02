منتسبو جامعة الأزهر عاملون وطلاب يهنئون بذكرى انتصار أكتوبر

تقدم العاملون في قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والعاملون في قطاع المدن الجامعية، واللجنة النقابية للعاملين في جامعة الأزهر، ونقابة العاملين فى مجال التعليم والبحث العلمي، ورابطة طلاب أزهري من أجل مصر؛ بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.





جاء ذلك خلال مسيرة وطنية قاموا بها اليوم في مختلف مستشفيات جامعة الأزهر، وإدارة الحرم الجامعي بمدينة نصر؛ تعبيرًا عن سعادتهم بالذكرى السابعة والأربعين(47) لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي جسدت عظمة المواطن المصري، وجعلته يضرب أروع الأمثلة في العطاء والفداء من أجل رفعة راية وطننا الحبيب مصر عالية خفَّاقة في السماء.





وخلال المسيرة الوطنية أكد الحضور جميعًا على تأييدهم ومباركتهم لجميع الإنجازات التي تحققت وتتحق اليوم تلو الآخر؛ لتؤكد على أننا في مصر ماضون في المسار الصحيح نحو البناء والتنمية الشاملة، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





وقدم الجميع التهنئة لأبطال القوات المسلحة المصرية، والشرطة الباسلة، الذين يحفظون ربوع هذا الوطن، ويسهرون على حمايته وأمنه في كل مكان.



