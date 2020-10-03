الملك سلمان معلقا على بيان مجموعة العشرين: نسعى لتوفير الظروف الملائمة للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، إن المملكة اطلعت على بيان مجموعة العشرين بشأن سبل مكافحة فيروس كورونا.





وأضاف الملك سلمان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "اطلعنا على بيان مجموعة تواصل المجتمع الحضري 20 قُبيل انعقاد قمة القادة الاستثنائية لمجموعة العشرين في شهر مارس الماضي".





وتابع: " البيان يهدف إلى دعوة قادة مجموعة العشرين لاتخاذ إجراءات عاجلة تُسهم في دعم المدن في جهودها لاحتواء جائحة كورونا".





واستطرد: "تظل جهودنا في إطار مجموعة العشرين متمركزة حول السعي لتوفير الظروف الملائمة للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تحقيق العدالة والشمولية في توفير هذا اللقاح للجميع مع مراعاة احتياجات الدول الأكثر فقرًا".



