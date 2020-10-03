مواطن يستغيث من عدم تناسب قراءة العداد مع قيمة فاتورة الكهرباء

استغاث المواطن صالح محمود يوسف ، والمقيم فى مدينة التوفيقية بمحافظة السويس ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تناسب قراءة العداد والذى يوضح الاستهلاك الفعلى مع الفاتورة الصادرة من شركة الكهرباء والمطالب بسدادها.





ويقول فى شكواه: إنه تم التواصل مع الشركة مطالبًا بفحص العداد ولكن لم يتم الإستجابة مع مطالبته بسداد الفاتورة الصادرة على الرغم من مخالفتها الاستهلاك الفعلى الواضح فى عداد الكهرباء .





للتواصل مع القارئ 01224188323





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



