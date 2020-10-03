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بين الناس

مواطن يستغيث من عدم تناسب قراءة العداد مع قيمة فاتورة الكهرباء

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن صالح محمود يوسف ، والمقيم فى مدينة التوفيقية بمحافظة السويس ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تناسب قراءة العداد والذى يوضح الاستهلاك الفعلى مع الفاتورة الصادرة من شركة الكهرباء والمطالب بسدادها.

ويقول فى شكواه: إنه تم التواصل مع الشركة مطالبًا بفحص العداد ولكن لم يتم الإستجابة مع مطالبته بسداد الفاتورة الصادرة على الرغم من  مخالفتها الاستهلاك الفعلى الواضح فى عداد الكهرباء .

للتواصل مع القارئ  01224188323

أقراء ايضا 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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