وكالة الطاقة الذرية: لم نرصد ارتفاعا في مستوى الإشعاع بالقرب من مرفأ بيروت

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم ترصد أي ارتفاع في مستوى الإشعاع في المناطق بالقرب من مرفأ بيروت، الذي انفجر وقع في أغسطس الماضي وخلف أكثر من 190 قتيلا.





وقال المدير العام للوكالة الدولية رافائيل جروسي، أمس الجمعة، إن بعثة الوكالة أجرت أبحاثا بمشاركة خبراء، وأخذت العينات في بعض المواقع للتأكد من عدم ارتفاع المستوى الإشعاعي بعد الانفجار في مرفأ بيروت.





والخميس، قرر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت صدار مذكرة توقيف بحق مالك وقبطان سفينة "روسوس" التي نقلت مادة نترات الأمونيوم وتسببت بالانفجار القوي.





ويأتي هذا القرار بعد توجه وفد قضائي وأمني لبناني إلى قبرص حيث استمع إلى إفادة مالك السفينة في مقر إقامته، مع الإشارة إلى أن السلطات القبرصية سبق واستجوبت مالك السفينة بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.









وتم تحويل مذكرتي التوقيف إلى الإنتربول. وكانت "روسوس" المحمّلة بمادة نترات الأمونيوم الكيميائية، قد توقفت في العام 2013 في مرفأ بيروت آتية من جورجيا في طريقها إلى موزمبيق.





لكن جهاز مراقبة السفن "منعها من السفر" وذلك بعد اكتشاف وجود "عيوب تقنية فيها وعدم استيفائها لشروط سلامة الملاحة البحرية".





ووقع الانفجار في الرابع من أغسطس داخل العنبر رقم 12 حيث كان يُخزن 2750 طنا من نيترات الأمونيوم منذ أكثر من ست سنوات، بحسب السلطات.





ونتج الانفجار الذي أوقع أيضا 6500 جريح ودمّر مناطق من العاصمة اللبنانية، عن حريق ذكرت تقارير أن أعمال صيانة تسببت به.



