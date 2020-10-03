موسيماني يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لتدريب فريق الكرة

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، عن كواليس المفاوضات معه لتولي قيادة الأحمر خلفا للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للفريق، والذي فسخ تعاقده مع النادي منذ أيام.





وكان موسيماني وجهازه المعاون قد وصلوا إلى القاهرة صباح أمس الجمعة؛ لتولي قيادة الأهلي، حيث بدأ الجنوب إفريقي مهمته بقيادة مران الفريق مساء أمس؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غدٍ الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.‏





أضاف موسيماني خلال لقاء خاص عبر قناة الأهلي: "كانت مفاوضات طريفة جدًا وكل شيء حدث سريعًا جدًا في وقت قصير جدًا، المفاوضات لم تأخذ أكثر من 5 أيام".





تابع: "الأهلي قام بعمل بحث كبير عنيٌ وعرفوا معلومات كثيرة عنيٌ ولم يكن لدي أي مشكلة، وعرفوا كيف يتعاملون ويتفاوضون معيٌ، ووافقت بشكل سريع وشعرت أن مسؤولي الأهلي يريدون أن أكون موجودًا معهم في النادي".





وواصل: "عندما يظهر اسم الأهلي في أي مفاوضات فهو نادي القرن الإفريقي، وواحد من أكبر الأندية في القارة لا يمكن أن تقول لا له".





استكمل: "المفاوضات كانت جيدة جدًا وسارت بشكل جيد لأنها كانت بين فريقين بينهما احترام وثقة كبيرة، وذهبت لصن داونز وطلبت منهم الموافقة لكي أرحل عن النادي، لأنني كان لديٌ عقد معهم، وقلت لهم هذه فرصة بالنسبة ليٌ وتأتي مرة واحدة في الحياة فرصة العمر، وطلبت منهم ألا يضيعوا تلك الفرصة".





وقال : "فرصة مثل هذه لن تأتي ليٌ كثيرًا، وشرف لجنوب إفريقيا أن أكون أول مدرب جنوب إفريقي يدرب النادي الأهلي".





أردف: "سوف أكون أول إفريقي يمرن في الأهلي وسيكون ذلك شيء للتاريخ ليٌ ولبلدي وللقارة كلها".





وعن مسيرته التدريبية من قبل، قال: "بدأت التدريب منذ 22 عاما ولم أدرب غير فريقين فقط، سوبر سبورت يونايتد من جنوب إفريقيا وقضيت سبع سنوات معهم، و8 سنوات مع صن داونز و7 سنوات مع منتخب جنوب إفريقيا، وحققنا 10 ألقاب دوري مع صن داونز وكنا نريد اللقب الـ 11 للنادي، وفزنا هذا الموسم بـ3 بطولات".





أشار: "فزنا ببطولة الدوري 5 مرات في سبع سنوات وتوجنا بدوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر ولعبنا في كأس العالم للأندية".



