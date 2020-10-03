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أخبار البلد

ضبط 18 آيفون مهربا وكمية كبيرة من مستحضرات التجميل مع راكب في المطار.. صور

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزي العميري، من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة، وكمية كروت "الميموري"، ومن أدوات ومستحضرات التجميل؛ بالمخالفة لقانون الاتصالات، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 1655 القادمة من دبى، اشتبه حسن مختار، مأمور اللجنة المعينين على لجنة الأخضر، فى الراكب "س . ح . ع"، مصري الجنسية، يحمل 4 شنط الذى حاول الخروج مسرعا من الخط الأخضر بصالة الوصول، وبسؤاله عن ما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "إكس راى" بمعرفة محمود شحاتة، مأمور الفحص؛ فتم تأكيد الاشتباه، وبالعرض على الدكتور أحمد حسين، نائب مدير الإدارة؛ قرر تكليف علاء عبد الرحمن، مأمور الضبط بإشراف ميلاد رسمى مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 18 هاتف محمول ماركة آيفون، و18 ألف كارت ميموري و95 علبة مرهم، و293 عبوة مستحضرات وأدوات التجميل عبارة عن سيرم وكريم أساس وأقلام ومزيلات روائح و12 إسطوانة بلاي استيسن مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 96 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

ضبط 18 آيفون مهربا وكمية كبيرة من مستحضرات التجميل مع راكب في المطار.. صور
ضبط 18 آيفون مهربا وكمية كبيرة من مستحضرات التجميل مع راكب في المطار.. صور
ضبط 18 آيفون مهربا وكمية كبيرة من مستحضرات التجميل مع راكب في المطار.. صور
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