بعد خفض درجات القبول بالثانوي.. هذه المدارس بها أماكن شاغرة لطلاب الإعدادية بالقاهرة

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن قرار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ من ٢٤٤ درجة إلى ٢٣٦ درجة؛ كان تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص فى الإدارات التي توجد بها فراغات فقط طبقا لظروف كل مدرسة ونوعيتها.





وأكد "عطية"، أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد عمل دراسة ميدانية لحصر الأماكن المتاحة بالإدارات التعليمية للصف الأول الثانوي.





وأشار مدير مديرية التربية والتعليم، إلى وجود أماكن خالية بإدارة روض الفرج التعليمية بمدرسة التوفيقية الثانوية بنين ومدرسة شبرا الثانوية بنين ومدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات ومدرسة الشهيد أحمد عبد الباسط بنات.





وفى إدارة الساحل التعليمية توجد أماكن فى مدرسة ناصر الثانوية بنين ومدرسة شبرا الثانوية بنات ومدرسة روض الفرج بنين ومدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات.





كما يوجد أماكن بإدارة شبرا التعليمية بمدرسة محمد فريد الثانوية بنين ومدرسة العطار بنات، وأماكن بإدارة الشرابية التعليمية بمدرسة الظاهر الثانوية بنين ومدرسة بلال الثانوية بنات ومدرسة نجيب محفوظ بنات.





وفى إدارة الزاوية الحمراء التعليمية يوجد أماكن بمدرسة أحمد عرابي بنين ومدرسة الحرية بنات، كما يوجد أماكن بإدارة حدائق القبة التعليمية بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين .





وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يوجد أيضًا أماكن بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية بمدرسة عبد العزيز السيد بنين ومدرسة السيدة نفيسة بنات ومدرسة نبوية موسى بنات ومدرسة سمبيات ابيولا بنات ومدرسة الملك فهد بنين ومدرسة أمير الشعراء بنين ومدرسة طارق نور بنين ومدرسة محمد أشرف بنات .





وفى إدارة غرب القاهرة التعليمية يوجد أماكن بمدرسة السبتية الثانوية العسكرية بنين ومدرسة الزمالك الثانوية بنين ومدرسة الزمالك الثانوية بنات ومدرسة الزمالك ع ث بنات ومدرسة قاسم أمين بنات ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بنات .





كما يوجد أماكن إدارة باب الشعرية التعليمية بمدرسة خليل اغا الثانوية بنين ومدرسة باب الشعرية الثانوية بنات ومدرسة التوفيق المعانة بنات .





وفى إدارة الوايلي التعليمية يوجد أماكن بمدرسة الشهيد عمرو محيى الدين بنين ومدرسة الحسينية الثانوية بنين ومدرسة إسماعيل القباني الثانوية بنين ومدرسة الظاهر الثانوية بنات القديمة ومدرسة الشهيد طيار محمد فرحات بنات ومدرسة الظاهر الثانوية الجديدة بنات ومدرسة الشهيد امتياز محمد كامل بنات .





كما يوجد أماكن بإدارة السيدة زينب التعليمية لمدرسة الخديوي إسماعيل بنين ومدرسة الخديوية الثانوية بنين ومدرسة السنية الثانوية بنات ومدرسة السيدة زينب الثانوية بنات .





ويوجد بإدارة مصر القديمة التعليمية أماكن بمدرسة الملك الصالح الثانوية بنين ومدرسة الفسطاط الثانوية بنين ومدرسة الاجتهاد الثانوية بنات ومدرسة النيل الثانوية بنات ومدرسة جيهان السادات الثانوية بنات ومدرسة مصر القديمة الثانوية بنات .





وفى إدارة عابدين التعليمية يوجد أماكن بمدرسة أحمد عرابي بنين ومدرسة الأقباط بنين ومدرسة عابدين بنات .





وفى إدارة وسط القاهرة التعليمية يوجد أماكن بمدرسة اريمو الثانوية بنين ومدرسة أمير الجيوش بنات ، كما يوجد بإدارة الخليفة (الأسمرات) التعليمية أماكن بمدرسة الأسمرات بنات .





وفى إدارة منشأة ناصر التعليمية يوجد أماكن بمدرسة أمين النشرتي بنات ، كما يوجد بإدارة مصر الجديدة التعليمية أماكن بمدرسة السلحدار الرياضي الثانوية بنات ومدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات .





وفى إدارة غرب مدينة نصر التعليمية يوجد أماكن بمدرسة السعيدية الثانوية بنات ومدرسة زكي مبارك الثانوية بنين .