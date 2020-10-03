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رياضة

من داخل الجيم.. عصام الحضرى يشارك متابعيه بعدة صور له.. شاهد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:53 م
صدى البلد
سيد احمد
نشر عصام الحضرى حارس مرمى النادى الاهلى عدة صور له وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

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وكشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن موقفه من مقاضاة فتاة مكسيكية بعد تسريب فيديوهات له مع الفتاة، واتهامه خلالها بالإساءة لها.


وقال عصام الحضري، في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفتاة بعتت فيديو إنجليزي، وأنا معرفش إنجليزي، وقالتلي عاوزة آجي مصر".


وأكد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق صعوبة عودة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، الذي انتقل إلى بيراميدز رسميا للنادي الأهلي مرة أخرى.

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🔝💪💪💪

A post shared by Essam El Hadary (@elhadary) on

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