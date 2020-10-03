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محافظات

فحص 15 ألف مواطن من راغبي السفر للخارج بالمعمل الإقليمي المشترك في الزقازيق

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:20 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق قام بإجراء فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" لـ ١٥٧٦٢ مواطنا من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية حتى الآن، منذ بدء العمل يوم ٢٩ يوليو الماضي، بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين.

وأضاف وكيل الوزارة ، أنه يأتي هذا بناء على تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

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وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يوميًا بدءًا من الساعة ٩ صباحا، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني https://clab.mohp.gov.eg/ علي الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة "صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي"، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة.
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