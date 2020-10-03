فحص 15 ألف مواطن من راغبي السفر للخارج بالمعمل الإقليمي المشترك في الزقازيق

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق قام بإجراء فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" لـ ١٥٧٦٢ مواطنا من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية حتى الآن، منذ بدء العمل يوم ٢٩ يوليو الماضي، بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين.





وأضاف وكيل الوزارة ، أنه يأتي هذا بناء على تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.





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