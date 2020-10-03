القومى للمرأة يشكر وزيرة التضامن على زيادة مساعدات تكافل وكرامة 100 جنيه

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته واعضائه، بخالص الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لزيادة دعم برنامج المساعدات تكافل وكرامة 100 جنيه خلال شهر أكتوبر لما يقرب من 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بالإضافة إلى إبرام الوزارة اتفاق مع وزارة النقل علي توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا، و بقيمة 50٪؜ لمن فوق 60 عاما وذلك فى إطار اليوم العالمى للمسنين.





حيث أعربت الدكتورة مايا مرسي ،عن سعادتها وفخرها بهذة القرارات التى توفر الرعاية للفئات الأكثر احتياجا خاصة فئة كبار السن مؤكدة أن الدولة تولى اهتماما كبيرة لرعاية كبار السن بكافة السبل ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم .



