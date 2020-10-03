AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وجهان لعملة واحدة.. سيناتور فرنسية تفتح النار على الإخوان وحزب الله

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:58 م
جوليه
جوليه
قسم الخارجي
في إطار حملتها المستمرة منذ وقت طويل في مواجهة التطرف، قالت السيناتور الفرنسية ناتالي جوليه، إنه  لا يجب أن نميز بين حزب الله وحركة الإخوان، فكلاهما وجهان لعملة واحدة.


ومن وقت لآخرـ تخرج جوليه بدعوة جديدة لمواجهة التطرف بكل أفكاره وكل من يروج له.

وتأتي دعوة جوليه ضد حزب الله بعد أحداث لبنان الأخيرة، التي أدت إلى انفجار كبير في بداية أغسطس، أعقبه استقالة حكومة لم تتشكل إلى الآن بسبب مماطلة حزب الله، وهو الأمر الذي وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل غير مباشر، لم يسمى فيه أطراف لبنانية بعينها، بعملها ضد مصالح لبنان.


وأوصى المشرعون في فرنسا يوليو الماضي بضرورة فرض حظر دعائي على رجال الدين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين ، كواحد من 44 اقتراحًا تم استخدامها لمواجهة التطرف  في الدولة الأوروبية.

سبق وإن وقالت السناتور الفرنسية ناتالي جوليه "إن هذا الخطاب مخالف لقيم الجمهورية الفرنسية (خطاب الإخوان)".

 وأضافت أن "محاربة التطرف لا تقبل التسامح في قتال أعداء الجمهورية وخاصة جماعة الإخوان المسلمين". 

ذكرت صحيفة لو فيجارو اليومية الفرنسية أن مقترحات التقرير الـ 44 تتعلق بقضايا اقتصادية وتعليمية واجتماعية وثقافية، تكشف حقيقة خفية منذ زمن طويل في فرنسا ، وحذرت منها عدة دول في العالم العربي.

Advertisements

موضوعات متعلقة

كاتب: حزب الله اللبناني نجح فيما فشلت فيه جماعة الإخوان في مصر

ماكرون يزور لبنان ويحمل قائمة عقوبات للطبقة السياسية.. ويهدي فيروز أعلى تكريم فرنسي.. وتفاصيل حواره مع المتظاهرين أمام منزل جارة القمر

للمرة الثانية في لبنان.. من بيت فيروز الرئيس الفرنسي يطلق جولته.. ماكرون يتعهد بـ 7 ملايين يورو إضافية.. ويمنح نظام عون فرصة أخيرة

زيارتان في أقل من شهر والثالثة في ديسمبر .. ماذا جنى لبنان المنكوب من جهود ماكرون

شاهد.. مشادة كلامية بين ماكرون وصحفي فرنسي في لبنان بسبب حزب الله

فرنسا.. ماكرون يطرح مشروع قانون يثير غضب المسلمين

ترشيحاتنا

مدبولى يشارك فى مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائى على اتفاق السلام بالسودان

بغريزة الأمومة.. أم تقاتل رجلا حاول اغتصاب ابنتها ذات الـ 3 أشهر

هل لمس الكلاب ينقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح

البحوث الإسلامية: اتهام الإسلام بالانعزالية دعوة صريحة للعنصرية والكراهية

باس رأس نجيب ساويرس.. محمد رمضان يحذف الصورة بعد الجدل

المفتي يصحح خطأ شائعا حول الدعاء للمتوفي

AdvertisementS

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

عمرو دياب يلتقي حبيبته الأولى في حضور دينا الشربيني.. شاهد رد فعلهما

ميدو: أؤيد تصريحات حسام البدري ضد مصطفى محمد لهذا السبب

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

استئصال ثديها بالخطأ .. سمير صبري يكشف أسرارا جديدة عن اعتزال شادية

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي

مدبولى يشارك فى مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائى على اتفاق السلام بالسودان

منع تصدير السلاح للشرق الأوسط إلا بموافقة إسرائيل.. الكونجرس الأمريكي يدرس مشروع قانون جديد مثير للجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 اليوم في مصر.. صور

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة