جامعة حلوان: 4 أوراق يجب إحضارها أثناء الكشف الطبي للمستجدين.. تفاصيل

أعلنت كليات جامعة حلوان عن بدء التسجيل لإجراء الكشف الطبى لطلاب المراحل الثلاث بتنسيق 2020 من طلاب الثانوية العامة عبر هذا الموقع : http://app2.helwan.edu.eg/detmed/ .





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واوضحت جامعة حلوان انه على المتقدمين للكشف الطبى احضار الاوراق التالية فى الموعد المحدد لهم على الموقع بعد سداد رسوم الكشف :





1/ بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق





2/ بطاقة الطالب الشخصية





3/ استمارة الكشف الطبى المطبوعة من على موقع التنسيق





4/ تحليل فيرس C والتى سبق ان تم عمله للطالب بالمدرسة الثانوية فى حملة 100 مليون صحة.





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كما أنه يجب لتسجيل بيانات الاستمارة الخاصة بالكشف إلكترونية يجب ملء البيانات التالية :





اسم الطالب - ‎ الرقم القومي - النوع - الكلية التى تم الترشيح لها - ‎رقم الجلوس - تأكيد رقم الجلوس‎ - رقم الموبيل - المحافظة - عنوان الطالب - رأي الطالب في الخدمة





بعد ذلك يجب على الطالب طبع الافادة الخاصة بالكشف و التى يظهر بها كود الدفع الإلكترونى الخاص به .









ونوهت الجامعة على الطلاب المرشحين لكافة كلياتها بالالتزام بالموعد المحدد لكل طالب على الموقع الخاص بالكشف الطبى و الحضور مرتديا الكمامة و حاملا الكحول والمطهرات حفاظا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.





وقد حددت كل كلية بالجامعة مكانا للشف الطبى المخصص لها كما تم تقسيم عدد الطلاب على ايام و مواعيد مختلفة لمنع التزاحم و التجمعات ، كما ان رسوم الكشف 20 جنيها فقط لكافة كليات الجامعة .