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تعليم

جامعة حلوان: 4 أوراق يجب إحضارها أثناء الكشف الطبي للمستجدين.. تفاصيل

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:06 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
كريم ناصر
أعلنت  كليات جامعة حلوان عن بدء التسجيل لإجراء الكشف الطبى لطلاب المراحل الثلاث  بتنسيق 2020  من طلاب الثانوية العامة  عبر هذا الموقع  : http://app2.helwan.edu.eg/detmed/  . 

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واوضحت جامعة حلوان انه على المتقدمين للكشف الطبى احضار الاوراق التالية فى الموعد المحدد لهم على الموقع  بعد سداد رسوم الكشف : 

1/ بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق 

2/ بطاقة الطالب الشخصية

3/ استمارة الكشف الطبى المطبوعة من على موقع التنسيق 

4/ تحليل فيرس C والتى سبق ان تم عمله للطالب بالمدرسة الثانوية فى حملة 100 مليون صحة.

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كما أنه يجب لتسجيل بيانات الاستمارة الخاصة بالكشف إلكترونية يجب ملء البيانات التالية : 

 اسم الطالب - ‎ الرقم القومي - النوع -  الكلية التى تم الترشيح لها - ‎رقم الجلوس -  تأكيد رقم الجلوس‎ - رقم الموبيل - المحافظة - عنوان الطالب -  رأي الطالب في الخدمة

 بعد ذلك يجب على الطالب طبع الافادة  الخاصة بالكشف و التى يظهر بها  كود الدفع الإلكترونى الخاص به  .


ونوهت الجامعة على الطلاب المرشحين لكافة كلياتها بالالتزام بالموعد المحدد لكل طالب على الموقع الخاص بالكشف الطبى و الحضور مرتديا الكمامة و حاملا الكحول  والمطهرات حفاظا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.

وقد حددت كل كلية بالجامعة مكانا للشف الطبى المخصص لها كما تم تقسيم عدد الطلاب على ايام و مواعيد مختلفة لمنع التزاحم و التجمعات ، كما ان رسوم الكشف 20 جنيها فقط لكافة كليات الجامعة .
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