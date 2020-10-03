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محافظات

محافظ القليوبية: تلقى 164 ألف طلب تصالح وتحصيل 923 مليون جنيه

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:01 م
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم السبت اجتماعًا مع اللواء عماد بكري نائب رئيس جهاز النقل البري وذلك لبحث طرح خدمة النقل الجماعي لمحافظة القليوبية عن طريق كراسة شروط تضمن حقوق الجميع وتقدم خدمة نقل جماعي متميزة بالقليوبية وفق تعريفة ركوب عادلة تضمن حق المواطن.

جاء ذلك بحضور إيمان ريان نائب المحافظ والمهندس على أبو عقيل السكرتير العام المساعد ومحمد الهادي مدير عام مواقف القليوبية وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.

وقال محافظ القليوبية إن المحافظة تتطلع إلى تقديم خدمة متميزة للنقل الجماعي لمواطنيها تراعي حقوق جميع أصحاب المصالح (المواطن والمحافظة والمستثمر).

وأضاف الهجان أنه سيجرى طرح عدد من خطوط السير الداخلية بالمحافظة وبين المدن طبقا لكراسة الشروط مع توافر عدد من المواصفات الفنية للسيارات تلتزم بها الشركات الراسي عليها الطرح.

كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اعلن عن ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء ، التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح.

وأشار المحافظ ، إلى بلوغ إجمالى عدد الطلبات ما يقرب من 164 ألف طلب تصالح، كما تم تحصيل 923 مليون جنيه و970 ألفًا، مضيفا انه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوي الاقتصادي والتي لا تتناسب قيم التصالح التي تم إقرارها بصفة عامة عليهم وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق  استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء نظرًا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق. 
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