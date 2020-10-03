وزير الأوقاف: نحتاج روح أكتوبر لمواجهة قوى الشر والإرهاب في معركة البناء والتنمية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أننا نحتاج إلى روح أكتوبر لمواجهة قوى الشر والإرهاب في معركة البناء والتنمية ، ولعل أهم ما يميز جيل أكتوبر هو التفاف الشعب المصري حول رئيسه وجيشه وشرطته ومؤسساته الوطنية ، كما قالوا حينئذ : “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة” نحن الآن أيضًا في تحدٍ إقليمي أخطر بكثير من المرحلة التي كانت بها حرب أكتوبر ، لأن الدولة في حرب وجود مع أهل الشر ، فيجب استعادة روح الالتفاف حول رئيس الدولة وجيشها وشرطتها ومؤسساتها الوطنية ، لأن هذا أحد أهم دروس حرب أكتوبر المجيدة فلا يمكن لأي إنسان عاقل أن يتطاول على وطنه أو ينال منه أو يسب أهله ووطنه إلا إذا كان مأجورا أو عميلًا .

وأضاف جمعة خلال كلمته في افتتاح الصالون الثقافي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لا يتطاول على وطنه إلا عميل أو خسيس ، لا أصل له ولا معدن له ، لأن حق الأوطان على الناس حق كبير .

وقال سوف نطلق منتديين الأول : هذا الصالون الثقافي وسيكون لقاء شهريًا ثابتا بإذن الله تعالى ، والثاني : هو منتدى الحوار الثقافي .

مؤكدًا أنه على الرغم من اختلاف مشاربنا الثقافية ، إلا أننا نعمل معا على أرضية وطنية خالصة ؛ نقبل الرأي والرأي الآخر ، والذي يجمعنا جميعًا هو مصلحة الوطن ، وقد استطعنا بفضل الله تعالى من خلال هذه النخبة المحترمة من مثقفين وإعلاميين وكُتاب أن نكسر حاجز التقابلية الذي ساد طويلًا بين رجال الإعلام والفكر والثقافة والأدباء والسياسيين وبين بعض المنتسبين إلى العمل الديني في الوعظ أو الخطابة ، لكن استطعنا الآن أن نعمل معًا على كسر هذه النظرة المتوجسة ، من خلال الدفع بالشباب إلى تولى مناصب قيادية ، ومن خلال الاستزادة من العلوم؛ حيث حصل عدد كبير منهم على الدكتوراه في اللغات الأجنبية وفي مجال الدراسات الحديثة كعلم النفس وعلم الاجتماع ، والكثير من الدورات التدريبية حتى نقضي على مسألة ضيق الأفق الثقافي .

ومن جانبه أكد عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن حرب أكتوبر المقدسة والمجيدة غيرت المفاهيم بالكامل وأعادت لكل العرب والمسلمين العزة والمجد والكرامة في كل أنحاء العالم ، وأنه لا تعارض بين الدولة الوطنية والدين .



مؤكدًا أن تغيير المفاهيم المغلوطة عند الغرب عن الإسلام والمسلمين ، واجب من واجبات العصر ، وهو ما تقوم به وزارة الأوقاف من خلال السلاسل التي تصدرها باللغات المختلفة ومنها سلسلة رؤية باللغة العربية واللغات الأجنبية التي تُعد من أحدث الإصدارات في مجال الفكر المستنير ، مشيدًا بجهود محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واصفًا معاليه بأنه دائم النشاط وصاحب مبادرات خلاقة وبناءة ، وأن فكرة الصالون الثقافي فكرة شديدة الروعة ؛ لاسيما موضوعها “روح أكتوبر وتعزيز الانتماء الوطني” .



وفي كلمته أشار الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن إلى أن قضية بناء الوعي السليم من أهم القضايا في المرحلة الراهنة ، ومسئولية كبيرة يصعب أن تتحملها جهة واحدة ، وإنما ينبغي أن تتكاتف جميع المؤسسات لتحقيق هذا الهدف السامي ، فالتأثير والإقناع وتغيير السلوك من خلال الاتصال المباشر مهمة سامية من مهمات وزارة الأوقاف ، تقوم بها الوزارة على أكمل وجه ، مشيدًا بأفكار وزير الأوقاف البناءة التي أسهمت في إحكام وزارة الأوقاف سيطرتها على المساجد ، حيث كانت الجماعات الإرهابية تستخدم المنابر لأغراضهم الخبيثة وتطويع الدين لتحقيق مآربهم ، وقد أساءوا إلى الإسلام بتصرفاتهم وسلوكهم.

وفي كلمته أشاد الإعلامي نشأت الديهي بوزير الأوقاف الذي يصدع بالحق دائمًا ولا يخشى في الله لومة لائم ، مؤكدًا أن هذا الوقت الذي تحيا فيه مصر هو وقت العمل والانتاج ، والمتأمل يرى بعين الحقيقة هذا الكم الهائل من المشروعات التي يتم افتتاحها تباعًا دون توقف ، مما أعاد لمصر دورها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط .



لافتا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تحمل فكر الخوارج وهي جماعة مارقة خرجت بالدين عن جادته ، وأن هذه الندوات والصالونات التي تتبناها وزارة الأوقاف هي طريق التنوير الحقيقي وتكشف زيف هذه الجماعة وفساد منهجها .



وفي كلمته أكد الإعلامي عمرو عبد الحميد أن حرب أكتوبر كانت بمثابة المصل الذي كانت تحتاجه العرب لحماية هويتها العربية بعد فقدها نتيجة هزيمة حرب 1967م .



وأشار إلى أنه من واجبنا أن نرسخ الفخر بهذا النصر ؛ لأنه هو الذي يحصن الأجيال القادمة من فقدان الهوية ، وأن بعض دول العالم تجعل يومًا للاحتفال بجيشها وقواتها الباسلة لما قدموه في ذلك اليوم من تضحيات باسلة في سبيل رفعة الوطن .

كما أشاد بفكرة الصالون الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف ، متمنيًا تكرار هذا الصالون الثقافي لأننا في أمس الحاجة إلى مثل هذه الصالونات الفكرية ؛ لأن ما يتم طرحه فيها من أسباب رفع الوعي لدى المجتمع.



