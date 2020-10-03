AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زعيم حزب يميني متطرف يحرق نسخة من القرآن في الدنمارك.. فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:20 م
راسموس بالودان زعيم
راسموس بالودان زعيم حزب سترام كورس
أحمد محرم
أقدمت مجموعة من أنصار حزب "سترام كورس" اليميني المتطرف في الدنمارك بقيادة زعيمه، المحامي راسموس بالودان، على إحراق نسخ من القرآن الكريم في منطقة سكنية تقطنها غالبية من المهاجرين.


ويظهر مقطع فيديو حصلت عليه قناة "روسيا اليوم"، بالودان الذي أسس حزبه عام 2017 برفقة عدد من مؤيديه، وهم يضرمون النار بنسخ من القرآن، خلال مظاهرة مناهضة للهجرة نظمت أمس الجمعة في منطقة فريدريكا.

وزعم بالودان للصحفيين في الموقع بأنه ومؤيديه "يقولون الحقيقة عن الإسلام"، مبديا قناعته بأن "الدين الإسلامي يتناقض مع القيم الغربية والأوروبية وخاصة الدنماركية".

ونظمت مجموعة من السكان المحليين مظاهرة مضادة في الموقع، تعبيرا عن اشمئزازهم إزاء ما فعله أنصار "سترام كورس".

وشدد أحد أعضاء الجالية الإسلامية المحلية يدعى محمد للصحفيين على أن الحضارة الدنماركية تتميز بطابع ودي للغاية، متهما بالودان ومؤيديه بتأجيج العنف في البلاد.

وأظهر الفيديو اعتقال عدد من الأشخاص خلال المظاهرتين.
Advertisements

موضوعات متعلقة

أزمة في مالمو بالسويد على خلفية محاولة حرق القرآن الكريم

شاهد.. حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

مرصد الإسلاموفوبيا يستنكر حرق نسخة القرآن الكريم على يد اليمين المتطرف السويدي

عباس شومان: حرق المصحف في السويد عمل جبان

ترشيحاتنا

الكوفرتة أغربها.. 10 فساتين أثارت الجدل لـ ناهد السباعي

هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة منذ سنوات على التراخي .. مستشار المفتي يجيب

رانيا فريد شوقي توجه رسالة رومانسية لزوجها.. شاهد

بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

نجوم اختفوا من الساحة.. جيهان نصر تعود للظهور مع الملك لير.. والجمهور يطارد بطلة فيلم اللي بالي بالك بعد خروجها من السجن

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

AdvertisementS

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

بعد طرد ساسي| مصدر يكشف مصير تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري

لقاء بالأمس بعد فراق 32 سنة .. من هي خطيبة عمرو دياب الأولى؟

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

الكاف يتجه للموافقة على مبادرة أبوريدة لاختيار مؤمن زكريا سفيرًا لدوري الأبطال

بيان عاجل من البيت الأبيض عن آخر التطورات الصحية لـ ترامب في المستشفى

المؤبد لـ 28 إخوانيًا شرعوا فى قتل 4 أشخاص بالمتفجرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد في أسعار رينو كادجار renault kadjar 2021 .. صور

باسل وزينة| زفاف سوري في التجمع بتوقيع الهضبة وعلامة ورمضان

اعرف الفارق بين اللون.. اللحوم الفاتحة والداكنة وفوائد كل منهما