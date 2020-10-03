الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للراغبين في الحصول على منحة الماجستير .. وتوفير 2000 زي أزهري .. وافتتاح 21 مسجدا الحمعة المقبلة بـ4 محافظات

الأوقاف تعلن :

- فتح باب التقدم للراغبين في الحصول على منحة الماجستير من الأئمة والعاملين

- توفير 2000 زي أزهري كدفعة ثانية

- افتتاح 21 مسجدا الجمعة المقبلة بأربع محافظات





أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للراغبين في الحصول على منحة الماجستير من الأئمة والعاملين بالأوقاف، حيث توفر الوزارة منحة الماجستير هذا العام بالتعاون مع أحد المعاهد العليا، بحيث لا يتحمل الباحث أى تكاليف مادية طوال فترة الدراسة بما في ذلك الكتب الدراسية بالسنوات التمهيدية.





وقالت الوزارة إنها ستتقاسم والمعهد في إطار التعاون بينهما تحمل التكاليف، مع العلم بأن الملتحقين بالمعهد يحققون نتائج مشرفة، وأنهى عدد كبير من الملتحقين بالمعهد في إطار هذا التعاون الدراسة التمهيدية للماجستير وهم بصدد تسجيل رسائلهم العلمية ، في حين حصل عدد غير قليل من الملتحقين بالمعهد سابقًا على درجة الماجستير وسجل بعضهم درجة الدكتوراه بعدد من الجامعات المصرية الحكومية.





وحددت الوزارة عدد من الشروط في المتقدم لاجتياز اختبار القبول الذي تعقده الوزارة في كتب:"الفهم المقاصدي للسنة النبوية، قواعد الفقه الكلية، مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرّف".





وأكدت الوزارة أن الكتابين الثاني والثالث متاحان في جميع فروع الهيئة العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) بسعر رمزي قدره خمسة جنيهات للكتاب ، والكتاب الأول متاح بمنافذ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة وبمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية وموجود إلكترونيًّا على موقع الوزارة ، وسيتم طرحه عبر منافذ توزيع إحدى الصحف القومية قريبًا وسيتم الإعلان عن ذلك فور طرحه مع الباعة.





علمًا بأنه سيتم توفير 500 منحة مجانية لهذا العام وحده ، مع خصم 25 % لباقي المتقدمين للمعهد بموجب خطاب من الأوقاف.





فعلى جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف من الجادين الراغبين في الحصول على درجة الماجستير ممن لم يسبق لهم الحصول على درجة الماجستير أو التسجيل لها أو الالتحاق بالدراسات العليا سرعة التقدم عبر موقعها الالكترونى.





من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح (21) مسجدًا الجمعة القادمة الموافق 9 / 10 / 2020 م , في أربع محافظات منها 7 مساجد بشمال سيناء ، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه (337) مسجدًا بزيادة (23) مسجدًا عن الخطة التي كانت مستهدفة (314) مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م ، وما زالت الافتتاحات متوالية.





وفي سياق آخر أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الدفعة الثانية من الأئمة المستحقين للزي الأزهري، وعددهم 2000 إمام بالمجان للأئمة القدامى والجدد، وذلك بمحافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – سوهاج – كفر الشيخ – الدقهلية – أسيوط – الإسماعيلية – أسيوط – القاهرة) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه 4000 زي أزهري.





يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الزي الأزهري للأئمة، وإعلانها عن خطتها في توزيع عشرة آلاف زي أزهري لأئمة الأوقاف خلال شهر أكتوبر 2020م (بإذن الله تعالى) .





وقالت الوزارة أنها ستستمر في التوزيع حتى صرف جميع الكمية المعلن عنها، فعلى الأئمة الآتي أسماؤهم الحضور في مقر مديرياتهم وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية.





وأكدت الأوقاف أنه سيتم التوزيع بكل مقر بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديرات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم.



