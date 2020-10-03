اِعرف أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالبنك الأهلي

حدد البنك الأهلي المصري ، سعر الفائدة علي الشهادات الإدخارية البلاتينية تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري الصادر بتخفيض سعر الفائدة 50 نقطة أساس بما يعادل 0.5% علي المعاملات المصرفية.
شهادات الادخار المحلية
الشهادات الاستثمارية من فئات أ و ب و ج ، منها
شهادات ذات العائد المجمع من الفئة " أ" بقيمة 100 جنيه ومضاعفاتها لمدة 10 سنوات ليصل سعر الفائدة عليها نحو 9.75% بعد أن كانت 10.25%.
شهادة الفئة " ب" لمدة عام بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح عائدها 9.75% بعد أن كانت 10.25% للعائد الشهري.
وشهادات فئة " ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة عامين ليصبح عائد الفائدة عليها 10% بعد أن كانت 10.5% للعائد ربع السنوي.
شهادة الفئة "ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات بعائد فائدة 9.5% بعد أن كان 10% للعائد ربع السنوي
وينشر "صدي البلد" سعر العائد علي تلك الشهادات بحسب نوعها وفئاتها؛ وهي كالآتي:
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شهادات الادخار المحلية
تشمل تلك الشهادات البلاتينية بقيمة ألف جنيه ومضاعفاته لمدة 3 سنوات ليصبح سعر الفائدة عليها 11.5% بعد أن كانت 12% للعائد الشهري أو 11.75% بعد أن كانت 12.25% للعائد ربع السنوي .
بالإضافة لـ الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح سعر الفائدة عليها 9% بعد أن كانت 9.5% للعائد ربع السنوي.
الشهادات الاستثمارية من فئات أ و ب و ج ، منها
شهادات ذات العائد المجمع من الفئة " أ" بقيمة 100 جنيه ومضاعفاتها لمدة 10 سنوات ليصل سعر الفائدة عليها نحو 9.75% بعد أن كانت 10.25%.
شهادة الفئة " ب" لمدة عام بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح عائدها 9.75% بعد أن كانت 10.25% للعائد الشهري.
وشهادات فئة " ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة عامين ليصبح عائد الفائدة عليها 10% بعد أن كانت 10.5% للعائد ربع السنوي.
شهادة الفئة "ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات بعائد فائدة 9.5% بعد أن كان 10% للعائد ربع السنوي