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اقتصاد

اِعرف أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالبنك الأهلي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:45 م
البنك الأهلي
البنك الأهلي
محمد يحيي
حدد البنك الأهلي المصري ، سعر الفائدة علي الشهادات الإدخارية البلاتينية  تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري الصادر بتخفيض سعر الفائدة 50 نقطة أساس بما يعادل 0.5% علي المعاملات المصرفية.

وينشر "صدي البلد" سعر العائد علي تلك الشهادات بحسب نوعها وفئاتها؛ وهي كالآتي:


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شهادات الادخار المحلية

تشمل تلك الشهادات البلاتينية بقيمة ألف جنيه ومضاعفاته لمدة 3 سنوات  ليصبح سعر الفائدة عليها 11.5% بعد أن كانت 12% للعائد الشهري أو 11.75% بعد أن كانت 12.25% للعائد ربع السنوي .


 بالإضافة لـ الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير  لمدة 3 سنوات بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح سعر الفائدة عليها 9% بعد أن كانت 9.5% للعائد ربع السنوي.

الشهادات الاستثمارية من فئات أ و ب و ج ، منها 


شهادات ذات العائد المجمع من الفئة " أ"  بقيمة 100 جنيه ومضاعفاتها لمدة 10 سنوات ليصل سعر الفائدة عليها نحو 9.75% بعد أن كانت 10.25%.


شهادة الفئة " ب" لمدة عام بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح عائدها 9.75% بعد أن كانت 10.25%  للعائد الشهري.


وشهادات  فئة " ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة عامين ليصبح عائد الفائدة عليها 10% بعد أن كانت 10.5% للعائد ربع السنوي.

شهادة الفئة "ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات بعائد فائدة 9.5% بعد أن كان 10% للعائد ربع السنوي
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