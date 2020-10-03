إطلاق الإعلان التشويقي لـ فيلم الصندوق الأسود

أطلقت شركة أفلام مصر العالمية ونيو سنشري وسينرجي الإعلان التشويقي لفيلم الإثارة الصندوق الأسود الذي تقوم ببطولته منى زكي، محمد فراج ومصطفى خاطر، ومن المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية.





وكما يبدو في الإعلان التشويقي، نرى منى زكي وقد انقلب يوم ذكرى مولدها إلى كابوس مرعب بعد تعرضها لهجوم مسلح من لصوص وتورطها في مطاردات عنيفة معهم.





وتجسد منى زكي دور ياسمين التي تُفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم. تحاول ياسمين الفرار منهم ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات.





الفيلم من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة.





الصندوق الأسود من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.





يذكر أن هذا العمل يمثل عودة جديدة للفنانة منى زكى بعد غياب طويل عن السينما منذ اخر اعمالها حيث قدمت فيلم "من 30 سنة".



