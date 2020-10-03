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الكنيسي: الموانع الطبيعية والصناعية معوقات واجهت قيام حرب أكتوبر..فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:09 م
حمدي الكنيسي
حمدي الكنيسي
إبراهيم القادري
قال الاعلامي حمدي الكنيسي ، إن الرئيس الراحل انور السادات ليس صاحب قرار الحرب فقط ولكنه صاحب قرار الحرب والسلام كما أنه كان يعلم ان جميع الظروف أمامنا تمنعنا من الحرب .

وأضاف الاعلامي حمدي الكنيسي خلال لقائه في برنامج المصري افندي المذاع علي قناة القاهرة والناس، ان الموانع الطبيعية وهي قناه السويس والموانع الصناعية وهي الساتر الترابي الذي كان بارتفاع خمسة ادوار كانت عائقا كبيرا جدا أمام قيام حرب أكتوبر.


واوضح حمدي الكنيسي،: اننا حاولنا بجميع الطرق ازالة الساتر الترابي ولم نستطع عمل ذلك الا بعد ان قمنا بهذا عن طريق مضخات المياه   .
وتابع : أن مضخات المياه التي قمنا بجلبها لازالة الساتر الرملي كان للإعلام دور مهم فيها اخفاء الخبر عن الجميع وقيل وقتها اننا قمنا بجلب المضخات بسبب انتشار الحرائق في القري.

واستكمل : أن حرب أكتوبر كان بها عقول مصرية جيدة وهي التي قامت بوضع الخطة كاملة وكان الرئيس السادات يعلم جميع الظروف الصعبة التي تحيط بنا.





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