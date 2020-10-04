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تكنولوجيا

فيديو يكشف إمكانات هاتف OnePlus 8T الخارقة قبل إطلاقه .. سعر ومواصفات

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:06 ص
فيديو يكشف الإمكانات
فيديو يكشف الإمكانات الخارقة لهاتف OnePlus 8T قبل إطلاقه
ندى على
كشف فيديو جديد عن الإمكانات الفائقة التى سيتميز بها هاتف OnePlus 8T من شركة وان بلس الصينية، المقرر أن تطلقه الشركة رسميا يوم 14 أكتوبر الجارى، حيث تنافس هواتف OnePlus 8 الذى أطلقتها الشركة مؤخرا والتى تعد من أفضل هواتف الأندرويد لهذا العام. 

وحسب موقع Tech Radar فإن هاتف OnePlus 8T سيحتوى على 4 كاميرات خلفية، عالية الدقة بإضاءة جيدة خاصة في الإضاءة المنخفضة،  الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، والثانية بعدسة بزاوية واسعة بدقة 16 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الثالثة فهى من نوع macro مكبرة بدقة 5 ميجا بيكسل، والرابعة تأتى بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، أما كاميرا السيلفى فستكون بدقة 32 ميجا بيكسل . 


وفقا للموقع فإن هاتف OnePlus 8T يتفوق على هواتف OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro ، كما أن الهاتف سيحتوى على معدل تحديث للشاشة 120 هرتز، وسيأتى بشاشة قياس 6.55 بوصة، من نوع  AMOLED  .  

وسيعمل هاتف OnePlus 8T بمعالج من نوع  +Snapdragon 865، مع نسختين للمساحة الداخلية والذاكرة العشوائية الأولى 8/128 والثانية 12/256 ، مع النظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 11، وواجهة مستخدم للسوفت وير OxygenOS 11 . 

وسيتميز هاتف OnePlus 8T ببطارية بقدرة 4.500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، حيث تتفوق بذلك على هواتف OnePlus 8 التى  جاءت بقدرة شحن 30 واط. 

وسيبلغ هاتف OnePlus 8T حوالى 815 دولار أمريكى لنسخة 12/256 أى ما يعادل جنيه 12 ألف جنيه مصرى ، حيث يقل سعره 7 دولار فقط عن سعر هاتف OnePlus 8 وقت صدوره منذ عدة أشهر.   

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