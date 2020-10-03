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تكنولوجيا

مفاجأة.. ميزة مهمة لن تأتى في هواتف iPhone 12 وتصدر مع هواتف العام القادم

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:01 م
ميزة مهمة لن تأتى
ميزة مهمة لن تأتى في هواتف iPhone 12
ندى على
كشفت تقارير أن شركة آبل لن تصدر هواتف iPhone 12 الذى ستعلن عنها الشركة رسميا خلال أيام، بميزة معدل تحديث الشاشة 120 هرتز ، وبدلا عن ذلك ستصدرها في هواتفها للعام القادم والذى يفترض أن تكون هواتف  iPhone 13 . 

وبحسب موقع Tom's Guide فإنه بالرغم من أن ميزة تحديث الشاشة 120 هرتز ليست ميزة جديدة أو صعب إلحاقها بهواتف iPhone 12 إلا أنها من الصعب جدا أن تأتى في الهواتف التى سيتم الإعلان عنها خلال أيام، كما أن الميزة قد جاءت في معظم هواتف أندرويد الرائدة مثل Galaxy Note 20 Ultra و OPPO Find X2 Pro وكذلك OnePlus 8 Pro . 


وتعتبر ميزة التحديث 120 هرتز للشاشة، هى ميزة تقدم أداءا جيدا عند مشاهدة الصور والفيديوهات ذات الجودة العالية، وكذلك مشاهدة الأفلام ثلاثية الأبعاد، ولعب الألعاب الثقيلة التى تتطلب إمكانات عالية لعرض الصور بشكل جيد. 

وتنبأت شركة Mizuho Securities اليابانية بأن هواتف آيفون  للعام القادم 2021 والتى تعرف حتى الآن بهواتف iPhone 13 هى التى ستأتى بهذه الميزة وليس  iPhone 12 . 

وكانت تقارير سابقة قد ذكت أن سعر هاتف iPhone 12 mini والذي سيحتوي على شاشة بقياس 5.4 بوصة سيبدأ من 649 إلى 799 دولارًا ، مع أعلى سعر في سلسلة آبل القادمة والذي سيبلغ 1399 دولارًا لجهاز iPhone 12 Pro Max. 

كما سيحتوي كل إصدار من تشكيلة آيفون 12 على ثلاثة خيارات للذاكرة، مع الإصدارين الأقل سعرا سيتوفران بسع تخزين بحجم 6+ 128 + 256  جيجابايت، بينما ستأتي الإصدارات المتميزة بسعة تخزينية أكبر بحجم 128 + 256 + 512 جيجابايت. 

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