بسعر باهظ.. تسريبات تكشف أسعار سلسلة iPhone 12 المنتظرة

آبل . أشارت بعض التقاير إلى أن سلسلة هواتف آبل القادمة iPhone 12 ، سيتم الإعلان عنها يوم 13 أكتوبر الجاري، وستتكون من أربعة إصدارات جديدة لأول مرة في تاريخ





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ستأتي سلسلة هواتف آيفون المنتظرة بالعديد من المواصفات، حيث كل إصدار بمجموعة مختلفة من ذاكرة التخزين، بالإضافة إلى أنها ستغطي نطاقًا أوسع من الأسعار.









ووفقًا لبعض التسريبات، سيبدأ سعر هاتف iPhone 12 mini والذي سيحتوي على شاشة بقياس 5.4 بوصة من 649 إلى 799 دولارًا ، مع أعلى سعر في سلسلة آبل القادمة والذي سيبلغ 1399 دولارًا لجهاز iPhone 12 Pro Max.





وسيحتوي كل إصدار من تشكيلة آيفون 12 على ثلاثة خيارات للذاكرة، مع الإصدارين الأقل سعرا سيتوفران بسع تخزين بحجم 6+ 128 + 256 جيجابايت، بينما ستأتي الإصدارات المتميزة بسعة تخزينية أكبر بحجم 128 + 256 + 512 جيجابايت.





وسيأتي كلا من iPhone 12 و iPhone 12 Pro بنفس قياس الشاشة شاشة مماثل، ومن المحتمل أن يكون لهما نفس الحجم، ولكن بفارق في السعر قدره 200 دولار بين الاثنين.





وسيكون آيفون 12 برو ماكس الأكبر حجما والأغلى سعرا، حيث سيبدأ من 1100 دولار لنسخته بسعة تخزينية 128 جيجابايت، مع شاشة بقياس 6.7 بوصة وهو أكبر قليلا من جهاز iPhone 11 Pro Max الضخم.





وبحسب التسريبات السابقة، ستأتي سلسلة هواتف آيفون الجديدة بتقنية الجيل الخامس 5G، بفضل معالج A14 Bionic، كما ستضم الإصدارات الجديدة بشاشة من نوع OLED، وسيكون هاتف iPhone 12 mini الوحيد بتقنية الـ 4G في تشكيلة آيفون المنتظرة.