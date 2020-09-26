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تكنولوجيا

آبل تعلن عن سلسلة iPhone 12 في هذا الموعد.. تفاصيل

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:23 ص
آيفون 12
آيفون 12
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شيماء عبد المنعم
ينتظر عشاق هواتف آيفون بفارغ الصبر موعد إطلاق سلسلة آيفون 12 المرتقبة لعام 2020، حيث كشف تقرير جديد أن شركة آبل قررت الإعلان عن iPhone 12 في 13 أكتوبر القادم، على أن يبدأ الحجز المسبق في يوم 16 من نفس الشهر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "mirror" البريطانية، أشار تقرير AppleInsider، أن شركة آبل ستعقد حدثا خاصا يوم الثلاثاء بتاريخ 13 أكتوبر للكشف عن سلسلة iPhone 12 المرتقبة، وستبدأ الشركة الأمريكية بتلقي الطلبات الأولية يوم الجمعة التالي الموافق 16 أكتوبر.


وتشير بعض الشائعات إلى أن شركة آبل قد تطلق أربعة أجهزة جديدة من هواتف آيفون، والتي من المتوقع أن تطلق تحت عنوان iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Max و iPhone 12 Pro Max.

ومن المفترض أن تأتى هواتف آيفون 12 بنفس ألوان هواتف آيفون 11 وهى الأسود والأخضر والأصفر والبنفسج والأحمر والأبيض، ولكن ستحصل على ترقية  للكاميرا والشحن اللاسلكي.

وذكرت تقارير سابقة أن شركة أبل ستصدر هواتف iPhone 12 بأسعار منفصلة دون شواحن أو سماعات، حيث ستقوم ببيعها بأسعار منفصلة، وسيكون هاتف iPhone 12 Pro Max فقط هو الوحيد التى سيأتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.
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