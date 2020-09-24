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تكنولوجيا

توقف بعض خدمات آبل.. تعرف عليها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:01 م
آب ستور
آب ستور
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شيماء عبد المنعم
أعلنت صفحة الدعم الخاصة بشركة آبل Apple الأمريكية، أن بعض مستخدميها يعانون من مشكلات أثناء الوصول إلى عدد قليل من خدماتها، خلال الساعات الليلة الماضية.

وبحسب ما ذكره موقع "macrumors"، قد أصاب العطل مستخدمي خدمات آبل والتي تشمل متجر تطبيقات هواتف آيفون آب ستور App Store، وخدمة الموسيقى آبل ميوزيك Apple Music، وخدمة التلفاز آبل تي في بلس +Apple TV، وقنوات Apple TV، ومتجر تطبيقات ماك ستور  Mac App Store و iTunes Store والمزيد.


ويبدو أن انقطاع الخدمة المتعددة منتشر بشكل كبير ويؤثر على مستخدمي أجهزة متعددة من آبل، بما في ذلك هواتف آيفون iPhone وأجهزة آيباد iPad اللوحية و أجهزة ماك Mac وأجهزة تلفاز Apple TV، ومع ذلك، لا يتأثر جميع المستخدمين ، لذلك قد يختلف عدد الأميال المقطوعة.

وأظهر موقع "Downdetector"، المتخصص برصد انقطاع الخدمات، أن أكثر من 2000 من مستخدمي أجهزة آبل أبلغوا عن مشكلات في خدمة ميوزيك، في حين أبلغ أكثر من 200 مستخدم عن مشكلات تتعلق بخدمة iTunes ومتجر التطبيقات هواتف آيفون.

الجدير بالذكر أن هذا الانقطاع يأتي بعد عدة أيام من إطلاق شركة آبل الجيل الرابع عشر من نظامها التشغيلي iOS 14، والذي يجلب معه مجموعة كاملة من المزايا والتحسينات الجديدة لهواتف آيفون من بينها وضع الصورة داخل صورة ومكتبة التطبيقات كمستودع لجميع تطبيقاتك بالشاشة الرئيسية.
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