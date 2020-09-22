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تكنولوجيا

أبل تعترف بوجود أخطاء في نظام تشغيل iOS14

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
آبل تعترف بوجود أخطاء
آبل تعترف بوجود أخطاء في نظام تشغيل iOS14
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قسم التكنولوجيا
بعدما طرحت شركة أبل الأمريكية نظام تشغلها الجديد iOS14 بشكل رسمي قبل أيام قليلة، كشف بعض المستخدمين عن وجود خطأ كبير في خدمتي البريد الإلكتروني ومتصفح الويب الافتراضي الخاص بالنظام الجديد.

 
وبالرغم من تأكيد أبل على أن نظامها الجديد سيمكن المستخدم من تغيير المتصفح الافتراضي من Safari الي جوجل كروم، اشتكى الكثير من المستخدمين من أنه يتعين عليهم تغير المتصفح في كل مرة يقوم فيها المستخدم بإعادة تشغيل جهازه، حيث يعود النظام بشكل تلقائي إلى المتصفح الافتراضي القديم Safari.


وأوضحت أبل أنها على علم بالمشكلة التي تؤثر على البريد الإلكتروني والمتصفح  الافتراضي الخاص بنظامي i OS 14 وiPadOS 14، وأنه سيتم حل هذه المشكلة وتجاوزها في التحديث الجديد.


وعلى الرغم من اختبار أبل لأنظمتها الجديدة  i OS 14 وiPadOS 14 منذ اللحظة الأولى، إلا أنه من الصعب على الشركة القضاء على الأخطاء بشكل كامل قبل إطلاق النظام بشكل أساسي. 
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