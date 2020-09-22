أبل تعترف بوجود أخطاء في نظام تشغيل iOS14

بعدما طرحت شركة أبل الأمريكية نظام تشغلها الجديد iOS14 بشكل رسمي قبل أيام قليلة، كشف بعض المستخدمين عن وجود خطأ كبير في خدمتي البريد الإلكتروني ومتصفح الويب الافتراضي الخاص بالنظام الجديد.







وبالرغم من تأكيد أبل على أن نظامها الجديد سيمكن المستخدم من تغيير المتصفح الافتراضي من Safari الي جوجل كروم، اشتكى الكثير من المستخدمين من أنه يتعين عليهم تغير المتصفح في كل مرة يقوم فيها المستخدم بإعادة تشغيل جهازه، حيث يعود النظام بشكل تلقائي إلى المتصفح الافتراضي القديم Safari.









وأوضحت أبل أنها على علم بالمشكلة التي تؤثر على البريد الإلكتروني والمتصفح الافتراضي الخاص بنظامي i OS 14 وiPadOS 14، وأنه سيتم حل هذه المشكلة وتجاوزها في التحديث الجديد.







