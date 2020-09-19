لأول مرة.. آبل تخطط لإطلاق متجر عبر الإنترنت بهذه الدولة

الهند وتقديم المنتجات والدعم بطريقة مباشرة ولأول مرة في البلد. أعلنت شركة آبل Apple ، عن إطلاق متجر إلكتروني في ٢٣ سبتمبر الجاري، لتسويق منتجاتها فيوتقديم المنتجات والدعم بطريقة مباشرة ولأول مرة في البلد.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيحصل العملاء على العروض الخاصة من الشركة وإلى جانب مساعدة وإرشادات من متخصصي آبل ، الذين سيساعدونهم في اختيار المنتجات المناسبة لهم وشرائها بسهولة.









كما سيساعد هؤلاء المتخصصين العملاء في حل المشاكل الخاصة بالمنتجات، وملائمة مواصفات الأجهزة وفقًا لما يحتاجونه، وتقديم جلسات مجانية عبر الإنترنت عند شراء بعض منتجات آبل من هذا المتجر الإلكتروني، وسيتم تقديم الإرشادات باللغتين الهندية والإنجليزية.





وسيكون لدى العملاء خيار الدفع عبر الإنترنت مقابل المنتجات على متجر آبل باستخدام بطاقة الخصم وبطاقة الائتمان EMI، وستوفر الشركة الأمريكية خدمة توصيل مجانية لهذه المنتجات بدون مصاريف شحن.





وفي أكتوبر المقبل سيحصل العملاء من حضور جلسات Today at Apple، المجانية عبر الانترنت، والتي تركز على التصوير الفوتوغرافي والموسيقى، بقيادة المحترفين المحليين المبدعين، وعلاوة على ذلك ، سيوفر متجر Apple Store عبر الإنترنت أيضًا خيارات تغليف الهدايا والنقش المخصص على منتجات محددة.





وسيتمكن العملاء في الهند الآن من استبدال هواتفهم القديمة في مقابل هواتف آيفون بسعر أقل مقابل أي هاتف ذكي مؤهل، وستتوافر الرموز التعبيرية، أو النصوص بالسماعات اللاسلكية في لغات الانجليزية، والبنغالية والجوجراتية، والهندية، ولغة كانادا، والماراثية، والتاملية ولغة تولجو، بينما سيتوافر النفش على iPad و Apple Pencil باللغة الإنجليزية فقط.