AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابات كورونا في الهند تتجاوز 5.2 مليون حالة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:28 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
Advertisements
أ ش أ
تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في الهند الـ2ر5 مليون حالة بعد تسجيل قفزة قياسية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 96 ألفا و424 إصابة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية - وفق ما نقلته صحيفة (إنديا توداي) الهندية اليوم الجمعة - ارتفاع إجمالي الحالات في البلاد إلى 5 ملايين و214 ألفا و678 شخصا.

وأضافت وزارة الصحة الهندية أن البلاد سجلت أيضا 1174 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 84 ألفا و372.
ووفقا لوزارة الصحة، يوجد في الهند حاليا مليون و17 ألفا و754 حالة نشطة.

وتنتشر العدوى في الهند بوتيرة أسرع منها في أي مكان بالعالم، والدولة الوحيدة الأكثر تضررا منها هي الولايات المتحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أكبر حصيلة يومية.. الهند تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

قفزة قياسية.. الهند تسجل أكثر من 45000 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الهند تسجل رقما قياسيا في عدد إصابات كورونا اليومية.. والوفيات تتخطى الـ30 ألف

قفزة قياسية في 24 ساعة.. الهند تسجل 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

الهند تسجل أكثر من 69 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تسجيل رقم قياسي ليوم واحد.. إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ 3.7 مليون

ترشيحاتنا

سعرها 10 ملايين جنيه.. مواصفات سيارة محمد صلاح بعد تعطلها على الطريق السريع

الإسكان: تستهدف بناء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل

اختبار جديد لكورونا.. النتيجة في ساعة ونصف فقط والدقة 94%

تقارير استخباراتية: أمريكا عقدت صفقات مع زعيم داعش الجديد في 2008

أبرزها الدوري الإسباني والألماني.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

الري: الفيضان كان مبشرا هذا العام السنة .. فيديو

AdvertisementS

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

البنك المركزي: إصدار نقود بلاستيكية لفئة الـ 10 والـ 20 جنيها .. فيديو

قبل أيام من حفل الزفاف.. عروس تلغي عرسها بسبب طلب غريب من عريسها وأهله

السلطات الأردنية تفرض غرامات باهظة والسجن لمخالفي إجراءات مكافحة كورونا

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز كانت عايزة تتطلق بسبب كبدة نية وهي أكبر مني بـ 6 سنوات .. وأحلى تكريم ليا لما الرئيس قال «الله المستعان»

موجة كورونا شديدة.. إسرائيل تسجل 176933 إصابة وتبدأ الإغلاق التام

قرار جمهوري بتعديل التعريفة الجمركية

عادت لرونقها.. تعرف على أسعار تذاكر قطارات النوم الأفخم على السكة الحديد.. صور

مرتدو النظارات أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. لهذا السبب

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سيارة تسلا تعرض صاحبها للمحاكمة.. والطيار الآلي كاد يقتله| صور

بفستان غير تقليدي.. هايدي موسى تستعرض جمالها على انستجرام

مين أحلى؟.. دينا الشربيني ومي عمر يتألقان في أحدث ظهور لهما