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تكنولوجيا

اشترِ آيفون 7 بلس بـ 3600 جنيه.. عرض الخميس

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
اشتري آيفون 7 بلس
اشتري آيفون 7 بلس بـ 3600 جنيه.. عرض الخميس
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كريم جمال
تمكن هاتف آيفون  الشهير من تكوين مكانة فائقة لدى الكثيرين من محبي الهواتف الذكية حول العالم، خاصةً ذات الحجم الكبير منها التي توفر أفضل تجربة استخدام، بينما يعيبها فقط سعرها المرتفع مثل عادة منتجات آبل، ولكن مع هذا العرض بات من السهل شراء نسخة  من iPhone 7 plus بأقل سعر ممكن.

وبحسب لموقع "تك رادار" التقني، يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت،  الأسود والسيلفر والوردي مقابل 230 دولار، ما يعادل 3600 جنيه، من خلال موقع إيباى الشهير.

يقدم iPhone 7 plus الذي تم إصداره فى عام 2016 أداءً جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 2900 ميللى أمبير.

ومن ناحية التصوير يأتى iPhone 7 plus بكاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والأتربة.

تستطيع الحصول على نسختك من آيفون 7 بلس سعة 32 جيجابايت فى 3 ألوان هي الأسود والسيلفر والوردي من خلال هذا الرابط.
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