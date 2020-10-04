من أفضل لاعبي مصر.. ديفيد سيزا يكشف رد فعل فايلر على صفقة كهربا

كشف ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن حقيقة رفض المدرب السويسري التعاقد مع محمود "كهربا"؛ بسبب كثرة مشاكله، فضلا عن جاهزيته من الناحية الفنية.
وأكد ديفيد سيزا، في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "فايلر لم يرفض نهائيًا التعاقد مع كهربا فهو لاعب جيد".
وتابع: "كهربا من أفضل اللاعبين داخل مصر فكيف سيقوم فايلر برفض التعاقد معه وكل ذلك مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".
وأكد ديفيد سيزا : "الأهلي لا يضم لاعب واحد فقط جيد ولكن جميع لاعبي الأهلي جيدين ولديهم مستويات كبيرة".
وبشأن طلب التعاقد مع محمد إبراهيم، لاعب مصر المقاصة الحالي والزمالك سابقًا، قال: "لن أذكر نهائيًا أمور خاصة بالتعاقدات ولكن محمد إبراهيم لاعب جيد للغاية ولاعب مميز".