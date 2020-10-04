أبرز تصريحات أحمد أبو الغيط .. عباس ابن فرناس الاسم الحركي للسادات في حرب أكتوبر.. غزو صدام للكويت حماقة.. وميزانية الجامعة العربية 60 مليون دولار سنويا.. فيديو

أبرز تصريحات أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

ميزانية الجامعة العربية 60 مليون دولار سنويا

الفلسطينيون لن يقبلوا التخلي عن أرضهم إطلاقا

أفكار ترامب وإدارته موالية للجانب الإسرائيلي

غزو صدام للكويت حماقة دفعت الدول العربية ثمنها

يزعجني استخدام أبناء سوريا مرتزقة للقتال مع أذربيجان

أبو الغيط يكشف النقاب عن الاسم الحركي للرئيس السادات بحرب أكتوبر





استضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.









وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة ليست فوق الدول وقرارتها ليست فارضة على الدول، منوها بأنه في المقابل قرارت الاتحاد الأوروبي إلزامية للوصول لها ويجب أن يتوقف عليها الجميع لذا الجامعة العربية تختلف عن الاتحاد الأوروبي.









وفجر أبو الغيط خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، مفاجأة قائلا: « لدينا دول مضى عليها 20 عاما واخرين 5 و3 سنوات لم يسددوا حصصهم للجامعة العربية؛ لافتا إلى أن ميزانية الجامعة سنويا 60 مليون دولار وهناك دول حصتها 605 ألف دولار ولم تسددها.









وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لابد من إجراء اجتماعات، لعدة أيام، بين وزراء الخارجية؛ إذا كانت لدينا رغبة في تغيير ومعالجة ميثاق جامعة الدول العربية.





وتابع:" لابد من تغيير منهجية العمل في الجامعة العربية من خلال إرادة حقيقة".





وأردف:" دولة الاحتلال باغية وتتحرك بالزحف الهادئ المستمر للإستيلاء على الأراضي الفلسطينية، معقبا:" للأسف إدارة ترامب ضربت بالقانون الدولي عرض الحائط وأعطت إسرائيل مالا تستحق و أتصور لو قلت للإسرائليين تعالوا لديكم مصالح معنا وسنقف موقف غير عدواني تجاهكم على أن تتقبلوا الدولة الفلسطينية؛ سيفعلون".





وأضاف:" الفلسطينيون يصلون لنحو 7 ملايين ، والجانب الآخر 6 ملايين يهودي ومليون غير يهودي وغير عربي بمجموع 7 ملايين".





ونوه إلى انه في عام 2050 سيكون عدد الفلسطينين 10 ملايين والإسرائليين 7.5 مليون لأن النمو السكاني يرتفع بنسب متفاوتة.





وأتم:" لا أخشى على الفلسطينيين؛ لأن لديهم أعلي نسبة حاصلين علي دكتوراة وتعليم عالي وفقا لعدد السكان، مضيفا:" الفلسطينيون لن يقبلوا إطلاقا التنازل عن حقوقهم في الدولة والأرض".





وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الرئيس الأمريكي السابق أوباما سبب التدمير الذي حدث في الدول العربية لدعم ما يسمى الربيع التدميري في 2011.





وأكد أبو الغيط، أن الإدارة الأمريكية لها موقف حاد للغاية من القضية الفلسطينية وإذا جدد للرئيس ترامب سيستمر في موقفه؛ منوها أن كل أفكار ترامب وإدارته موالية للجانب الاسرائيلي، مشيرا إلى أنه لو تغيرت الادارة الامريكية الحالية من الممكن أن نرى شيئا مختلفا، والحق الفعل العربي موجود إذا تراجعت اسرائيل عن التزامها بوقف ضم الأراضي الفلسطينية.





وقال أبو الغيط، إنه قبل 2011 كان العرب قوة قادرة يسمع صوتها العالم كله وكان يجلس معها رأسا برأس، موضحا أن الدول العربية كان لها أخطاء مثل الغزو العراقي للكويت.





وأضاف أبو الغيط ، أن غزو الكويت كان عملا يتسم بالحماقة دفع ثمنه العرب والعراقيون والشعب الكويتي»، منوها بأن ما يحدث في العراق وسوريا واليمن يؤثر اليها علينا ويجعل الأمور بها توتر.





واستنكر أبو الغيط، التصريحات التي أصدرها الرئيس الأمريكي ترامب برغبته في الاستيلاء على البترول العراقي، مرددا: « أتمنى لترامب الشفاء من كورونا».





وكشف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن الأسم الكودي للرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال مراسلات الحرب، مضيفا أن الأسم الكودي للرئيس السادات كان عباس ابن فرناس.





وتابع أحمد أبو الغيط، أنه طلب منه أن يطبع الأسماء الكودية لكل قادة الدولة في حرب أكتوبر بشكل سري، وكانت تلك الأسماء الكودية للقادة عبارة عن أسماء عرب ومسلمين بها البعد الإسلامي والتاريخي، وتم تجهيز تلك الأسماء الكودية في مظاريف سرية قبل حرب أكتوبر بخمسة أيام فقط.





وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أنه كان مرعوبا من قرار حرب السادس من أكتوبر وردود الفعل من الإسرائيليين، وتساءل حينها عما إذا كانت سوريا ستشاركنا في حرب أكتوبر ؟





وكشف أنه عمل مع المستشار محمد حافظ إسماعيل، مستشار الأمن القومي خلال حرب أكتوبر 1973 وكان فاطرًا يوم حرب أكتوبر وعندما تمت مراجعته في ذلك الأمر كونه كان صارمًا في كل أموره ويحافظ على فريضة الصيام، قال إنه فطر حتى يكون قادرًا على التفكير الهادئ والمحكم المنضبط لمواجهة الحرب.





وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه كان هناك تدخلات خارجية حادة في ليبيا، وما زالت هناك احتكاكات لصدام يحصل على الأرض بين القوى الإقليمية.





وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر قامت بتحرك لصالح الشعب الليبي بإعلان مبادرة القاهرة وحددت خط سرت الجفرت ما أدى إلى للمزيد من الاستقرار.





وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن مصر دفعت العملية السياسية في ليبيا، مؤكدا أن مصر تعاملت مع الأمم المتحدة والمغرب في عملية سياسية وهدأت الصدام بين الأطراف الليبية.





واستطرد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، «يزعجني استخدام أبناء سوريا مرتزقة للقتال مع أذربيجان ضد أرمينيا»، مردفا «أمر حزين جدا أن يستخدم مرتزقة سوريين لصالح أردوغان في قضايا لا تتعلق بهم».